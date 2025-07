Un estudio demuestra la utilidad de una 'app' para integrar la voz de los pacientes con VIH en la práctica clínica

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Un estudio liderado por expertos de Gesida (Grupo de Estudio del Sida de la SEIMC) que forman parte del Hospital Universitario La Paz-Carlos III, publicado en la revista científica internacional 'AIDS and Behavior', demuestra que el uso de la aplicación móvil 'Prepara tu consulta' permite mejorar la atención médica de las personas que viven con el VIH, optimizando el tiempo de consulta, reforzando la comunicación con los profesionales sanitarios y facilitando la evaluación de la calidad de vida y otros aspectos clave sobre su bienestar. La 'app' desarrollada por Gilead en colaboración con expertos clínicos y comunitarios y en la que también han participado personas con VIH contiene 28 preguntas agrupadas en cinco bloques temáticos: salud general, bienestar emocional, calidad de vida, tratamiento del VIH y medicación y otros suplementos no relacionados. Puede completarse desde casa o en el hospital, y permite a las personas usuarias compartir sus respuestas con su profesional sanitario antes de la visita médica. El trabajo de investigación sobre esta aplicación incluyó a 393 personas con VIH en tratamiento antirretroviral desde hace más de un año, con una media de edad de 52 años y un buen control virológico: el 94,7 por ciento tenía carga viral indetectable. El 77 por ciento de las personas usuarias puntuaron de forma positiva la aplicación (con valores iguales o superiores a 7 sobre 10) en parámetros como usabilidad, utilidad y satisfacción. En cuanto a los profesionales sanitarios, más de la mitad consideró útil su integración en consulta. No obstante, el equipo investigador considera que son necesarios estudios adicionales para perfeccionar su diseño, abordar las lagunas identificadas y maximizar su impacto en la atención de las personas con VIH. Sin embargo, afirman que demuestra un "gran potencial" para mejorar la integración de los datos aportados por los pacientes en la práctica clínica de las personas que viven con el virus. "Al simplificar la evaluación de la calidad de vida y otras dimensiones relacionadas con la salud, proporciona una herramienta práctica para mejorar la atención centrada en la persona. Se trata de utilizar la tecnología digital para garantizar que los pacientes lleguen a consulta habiendo podido pensar con calma qué quieren expresar", destaca el secretario de Gesida y coordinador del estudio, José Ignacio Bernardino. El Gesida afirma que, gracias a los significativos avances en el tratamiento antirretroviral, el perfil de las personas con VIH está evolucionando, lo que también está conllevando la aparición de nuevos desafíos, tales como el abordaje del envejecimiento, las comorbilidades, la salud mental o la adherencia a largo plazo. Así, los expertos señalan que herramientas como esta 'app' permiten al sistema sanitario evolucionar hacia modelos de atención más personalizados y participativos. En este sentido, el doctor Bernardino concluye que "escuchar activamente a las personas que viven con el VIH y hacerles partícipes del cuidado de su salud sigue siendo una cuestión sobre la que hemos de seguir mejorando".