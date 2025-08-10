Un estudio destaca que vivir en la costa se asocia con una mayor esperanza de vida

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

Una investigación de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos)

ha revelado que vivir cerca del mar aporta beneficios que alargan la

esperanza de vida, como consecuencia de las condiciones ambientales,

sociales y económicas favorables que ofrecen las zonas costeras. Los

resultados del estudio, publicado en 'Environmental Research',

enfatizan la diferencia entre los residentes del litoral y aquellos

que viven en el interior, pero próximos a ríos, lagos u otras

superficies de agua dulce, donde se observa una asociación negativa

con la esperanza de vida. "Pensamos que era posible que cualquier tipo de 'espacio azul'

ofreciera algunos efectos beneficiosos, y nos sorprendió encontrar

una diferencia tan significativa y clara entre los que viven cerca de

las aguas costeras y los que viven cerca de las aguas interiores", ha

señalado el investigador principal, Jianyong Wu, profesor asistente

de Ciencias de la Salud Ambiental en la Facultad de Salud Pública de

la Universidad Estatal de Ohio. Para elaborar este trabajo, los expertos recopilaron datos de la

esperanza de vida al nacer estimada en más de 66.000 distritos

censales de Estados Unidos y cruzaron la información con datos

ambientales y geográficos, así como datos sociodemográficos.

En cuanto a los factores que hacen que quienes residen cerca del mar

vivan más tiempo, la investigación apunta a las temperaturas más

suaves, mejor calidad del aire y menor susceptibilidad a la sequía en

estos ambientes, así como a las mayores oportunidades de ocio, mejor

transporte y percepción de unos ingresos más altos.

Sobre el notable constraste en la asociación entre esperanza de vida,

la costa y el interior, señala que probablemente se deban a las

diferencias en la calidad ambiental, la exposición a la

contaminación, las condiciones socioeconómicas, los comportamientos

relacionados con la salud y la vulnerabilidad a peligros hidrológicos

como las inundaciones.

FACTOR CRÍTICO

Para los investigadores, la diferencia más crítica se encuentra en

las temperaturas, ya que las zonas costeras experimentan menos días

calurosos y temperaturas máximas más bajas en comparación con las

zonas de aguas interiores. Otros factores relacionados con la

temperatura, como las temperaturas medias más bajas y la disminución

de los días fríos, también contribuyen a la mayor esperanza de vida

observada entre las personas que viven cerca de las aguas costeras.

Según apunta el estudio, la evidencia científica previa ha demostrado

que tanto las temperaturas altas como las bajas se asocian con un

aumento de la mortalidad y una menor esperanza de vida, debido a que

el calor se relaciona con la mortalidad cardiovascular, la mortalidad

relacionada con la hipertensión, la mortalidad en la tercera edad y

el aumento de las tasas de suicidio, mientras que el frío se vincula

con una elevada mortalidad cardiovascular y mortalidad relacionada

con las enfermedades respiratorias.

Aunque el estudio estableció una relación negativa entre las áreas urbanas con grandes masas de agua continentales y la esperanza de vida, puntualiza que las áreas rurales con grandes masas de agua continentales muestran una asociación positiva significativa con la cantidad media de años que vive la población. Con estos resultados, los investigadores confían en ofrecer una valiosa guía para la planificación urbana, el desarrollo residencial y el diseño de entornos que promuevan vidas más largas y saludables. Además, destacan la importancia de promover el acceso equitativo a los beneficios ambientales.