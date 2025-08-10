Un estudio destaca que vivir en la costa se asocia con una mayor esperanza de vida
MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -
Una investigación de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos)
ha revelado que vivir cerca del mar aporta beneficios que alargan la
esperanza de vida, como consecuencia de las condiciones ambientales,
sociales y económicas favorables que ofrecen las zonas costeras. Los
resultados del estudio, publicado en 'Environmental Research',
enfatizan la diferencia entre los residentes del litoral y aquellos
que viven en el interior, pero próximos a ríos, lagos u otras
superficies de agua dulce, donde se observa una asociación negativa
con la esperanza de vida. "Pensamos que era posible que cualquier tipo de 'espacio azul'
ofreciera algunos efectos beneficiosos, y nos sorprendió encontrar
una diferencia tan significativa y clara entre los que viven cerca de
las aguas costeras y los que viven cerca de las aguas interiores", ha
señalado el investigador principal, Jianyong Wu, profesor asistente
de Ciencias de la Salud Ambiental en la Facultad de Salud Pública de
la Universidad Estatal de Ohio. Para elaborar este trabajo, los expertos recopilaron datos de la
esperanza de vida al nacer estimada en más de 66.000 distritos
censales de Estados Unidos y cruzaron la información con datos
ambientales y geográficos, así como datos sociodemográficos.
En cuanto a los factores que hacen que quienes residen cerca del mar
vivan más tiempo, la investigación apunta a las temperaturas más
suaves, mejor calidad del aire y menor susceptibilidad a la sequía en
estos ambientes, así como a las mayores oportunidades de ocio, mejor
transporte y percepción de unos ingresos más altos.
Sobre el notable constraste en la asociación entre esperanza de vida,
la costa y el interior, señala que probablemente se deban a las
diferencias en la calidad ambiental, la exposición a la
contaminación, las condiciones socioeconómicas, los comportamientos
relacionados con la salud y la vulnerabilidad a peligros hidrológicos
como las inundaciones.
FACTOR CRÍTICO
Para los investigadores, la diferencia más crítica se encuentra en
las temperaturas, ya que las zonas costeras experimentan menos días
calurosos y temperaturas máximas más bajas en comparación con las
zonas de aguas interiores. Otros factores relacionados con la
temperatura, como las temperaturas medias más bajas y la disminución
de los días fríos, también contribuyen a la mayor esperanza de vida
observada entre las personas que viven cerca de las aguas costeras.
Según apunta el estudio, la evidencia científica previa ha demostrado
que tanto las temperaturas altas como las bajas se asocian con un
aumento de la mortalidad y una menor esperanza de vida, debido a que
el calor se relaciona con la mortalidad cardiovascular, la mortalidad
relacionada con la hipertensión, la mortalidad en la tercera edad y
el aumento de las tasas de suicidio, mientras que el frío se vincula
con una elevada mortalidad cardiovascular y mortalidad relacionada
con las enfermedades respiratorias.
Aunque el estudio estableció una relación negativa entre las áreas urbanas con grandes masas de agua continentales y la esperanza de vida, puntualiza que las áreas rurales con grandes masas de agua continentales muestran una asociación positiva significativa con la cantidad media de años que vive la población. Con estos resultados, los investigadores confían en ofrecer una valiosa guía para la planificación urbana, el desarrollo residencial y el diseño de entornos que promuevan vidas más largas y saludables. Además, destacan la importancia de promover el acceso equitativo a los beneficios ambientales.
