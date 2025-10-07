Un estudio detecta niveles "preocupantes" de plomo en sangre en indígenas del Amazonas peruano

BARCELONA, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un estudio de las universidades Autònoma de Barcelona (UAB) y de Barcelona (UB) ha detectado niveles "preocupantes" de plomo en sangre en el 95% de la población indígena de la zona noroeste del Amazonas peruano. El trabajo, publicado en la revista 'Toxics', ha analizado niveles de plomo en humanos, animales silvestres y peces y también sus posibles fuentes, informa la UAB en un comunicado este martes.

Los resultados muestran que las principales vías de exposición fueron el agua del río y la munición usada en la caza de subsistencia, y que las concentraciones medias de plomo en sangre fueron de 11,74 microgramos por decilitro. Aunque no existe un nivel "seguro" de exposición al plomo, niveles superiores a los 5 microgramos por decilitro ya se asocian a efectos adversos para la salud.

En la comunidad estudiada, el 95,8% de menores de 12 años y el 94,5% de los adultos superaban ese umbral, lo que refleja una amplia exposición de la población al plomo y una situación de riesgo "preocupante para la salud".

En animales silvestres, las concentraciones alcanzaron los 1,7 mg/kg de plomo en el hígado, muy por encima del 0,1 permitido en carne para consumo humano según la legislación europea.

SALUD DEL ECOSISTEMA El coordinador principal de la investigación y profesor del Departamento de Sanidad y de Anatomía Animal de la UAB, Pedro Mayor, apunta que esta amenaza afecta a las poblaciones humanas y es también importante "para la salud de la fauna y del ecosistema en general".

"Además, este problema trasciende al Amazonas, ya que en todos los bosques tropicales del planeta la principal herramienta usada por los cazadores de subsistencia es la escopeta con munición a base de plomo", afirma el investigador.