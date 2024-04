Un estudio independiente realizado por Boomi vincula el gasto desperdiciado en la nube con estrategias de gestión de costos ciegas

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--abr. 2, 2024--

Boomi™, el líder en automatización e integración inteligente, presentó hoy los hallazgos de un estudio encargado por Forrester Consulting en nombre de Boomi, en diciembre de 2023, que revela que las empresas están plagadas de gastos descontrolados y derroche en la nube, y que las tácticas de remediación de costos se introducen demasiado tarde o sin un panorama completo del entorno.

El estudio independiente determinó que el 72% de empresas globales excedieron sus presupuestos establecidos para la nube en el último año fiscal. Dado que se espera que el gasto en la nube pública alcance más de USD 1000 millones en los EE.UU. para 2026, hay mucho en juego para mejorar las estrategias de optimización y gestión de costos de nube (CCMO).

Aunque el estudio muestra que los líderes priorizan las tácticas de CCMO en una etapa más temprana del proceso de desarrollo de la nube (65%), la mayoría de las empresas carecen de estrategias proactivas en el nivel de arquitectura anterior.

Solo el seis por ciento de los tomadores de decisiones informa que sus estrategias de remediación de costos en la nube son lo más proactivas posible, y solo cuatro de cada 10 dicen que contienen costos en la etapa de arquitectura de las soluciones. Si bien las organizaciones son conscientes de que podrían optimizar los costos en la nube a nivel de la arquitectura de las soluciones, menos de la mitad de las empresas cuentan con una estrategia para resolver problemas perennes, como el almacenamiento excesivo (52%), la falta de una estrategia de integración (44%) y el muy alto consumo de ancho de banda (42%).

"Creemos que los hallazgos son un claro ejemplo de cómo la integración queda fuera de la ecuación de costos de la nube", comentó Ed Macosky, director de productos y tecnología de Boomi. "Cuando los sistemas están desconectados y los datos están aislados en silos, las empresas solo ven una parte del panorama de costos de la nube de sus organizaciones, y esta falta de visibilidad afecta el seguimiento y la toma de decisiones".

Cuando se les preguntó qué tan difícil era hacer un seguimiento de las áreas de gasto en la nube con las herramientas de CCMO actualmente implementadas, los líderes indicaron que la gestión de datos era la tarea más difícil, seguida de los cargos de salida (por ejemplo, tarifas por mover datos dentro y fuera de la nube), y el tiempo y los recursos necesarios para crear y mantener integraciones de aplicaciones se ubicaba en tercer lugar en cuanto a dificultad de seguimiento.

“Más de la mitad (56%) cree que las recomendaciones de CCMO son tan buenas como los datos que la empresa puede proporcionar. Sin embargo, el 40% tiene gran dificultad para solucionar el problema de raíz del despilfarro en la nube. El problema es que la integración se ve como una entidad separada, cuando en realidad tiene un potencial significativo para actuar como una capa de control en el cálculo de los costos de la nube”, explicó Macosky.

Otros hallazgos clave del estudio incluyen lo siguiente:

En diciembre de 2023, Forrester Consulting realizó la encuesta en línea con 420 tomadores de decisiones sobre datos en tiempo real y en la nube de empresas de todo el mundo. La base de encuestados incluyó múltiples industrias, tamaños de empresas y geografías, incluidas América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

Para obtener más información sobre los hallazgos, descargue el informe completo "Cloud Costs Are Out Of Control: Integration and Modernization Can Help Rein Them In"aquí.

