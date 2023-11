En los últimos años se ha experimentado la creciente incorporación de los medicamentos biosimilares, aquellos que se lanzan al mercado cuando la patente del medicamento biológico ha finalizado, de una manera "pausada pero constante" con una adopción del 73 por ciento en la Atención Hospitalaria y del 30 por ciento en la Atención Primaria, según ha explicado el coordinador del 'Estudio sobre el mercado de medicamentos biosimilares en el SNS 2016-2022', realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, Jaime Espín.

En este estudio, presentado por Jaime Espín en la V Jornada Nacional de Biosimilares celebrada en Madrid este viernes, se muestra la penetración y evolución que han experimentado los medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud entre los años 2016 y 2022, con datos facilitados por el Ministerio de Sanidad de este periodo sobre 51 biosimilares de 14 principios activos.

Los datos revelan que en estos años los medicamentos biosimilares han adquirido una rápida velocidad de adopción en algunos principios activos ya que, tal y como ha señalado Jaime Espín, "no todos los biosimilares son iguales" y, por ello, "la velocidad de penetración en el Sistema Nacional de Salud (SNS) es muy diferente".

Además, la adopción de estos medicamentos ha sido "más rápida" en el ámbito hospitalario, con un 73 por ciento de penetración, que en la Atención Primaria, con un 30 por ciento ya que "las posibilidades de dispensación de medicamentos biosimilares son muy distintas en ambos ámbitos", ha detallado Espín.

Asimismo, el análisis también diferencia entre patologías crónicas y agudas ya que esto también influye en la adopción de medicamentos biosimilares. En este caso, los datos revelan que la patología aguda (junto con la atención hospitalaria) es la que ha experimentado una adopción de biosimilares más rápida con un 87 por ciento, frente a la patología crónica en hospital con un 70 por ciento o la patología crónica con receta, que supone tan solo un 17 por ciento.

"España muestra una situación muy heterogénea en cuanto a la adopción de biosimilares y sin un patrón claro de comportamiento. Además, existe una gran variabilidad en el consumo de biosimilares entre comunidades autónomas", ha destacado Jaime Espín señalando que, por ello, "las políticas deberían adaptarse a estos datos".

En cuanto a la penetración global de biosimilares por comunidades autónomas, el estudio muestra que, en 2022, la CCAA con mayor adopción fue Galicia (59%), seguida de Castilla La-Mancha (54%) y Andalucía (53%). En el caso de la capital esta cifra se encuentra en un 46 por ciento y la comunidad con menor penetración de biosimilares es el País Vasco con un 31 por ciento. El total nacional en 2022 muestra una cifra del 46 por ciento de adopción de biosimilares, sin tener en cuenta la división entre Atención Hospitalaria y Primaria.

Por otro lado, el experto ha recalcado que el uso de medicamentos biosimilares supondría una reducción considerable del gasto sanitario ya que los medicamentos biológicos suponen el 30 por ciento del gasto sanitario y su desarrollo es "más complejo y costoso" que el de los medicamentos biosimilares.

Entre 2009 y 2022 los biosimilares generaron 5.000 millones de euros de ahorro al Sistema Nacional de Salud. "El centro clave de este ahorro es que se reinvierte porque los pacientes acceden de una manera más temprana a los tratamientos biológicos", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Biosimilares (BioSim), Joaquín Rodrigo, ha explicado que los biosimilares traen "dos ventajas al sistema: sostenibilidad y accesibilidad al medicamento biológico". "Las promesas de valor del biosimilar es conseguir eficiencias para los sistemas sanitarios", ha afirmado.

"Gracias a la aparición del biosimilar estamos teniendo la posibilidad de utilizar el medicamento biológico en pacientes susceptibles de ser tratados antes", ha asegurado.

Así, ha apuntado que para que se pueda mejorar la accesibilidad de los medicamentos biosimilares es necesario "un enfoque multidisciplinar en la utilización del biosimilar" donde también "la Enfermería juega un papel fundamental, la Farmacia, las administraciones y el paciente".

La legislación farmacéutica europea y los biosimilares

Durante la jornada, el jefe de del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Antonio Blázquez, ha señalado que "cree firmemente" en "la oportunidad que pueden tener los medicamentos biosimilares para hacer más accesible el medicamento biológico a más pacientes".

"Los medicamentos biosimilares son una herramienta imprescindible para garantizar el acceso y la sostenibilidad de los medicamentos en la Unión Europea", ha asegurado explicando las medidas de soporte a medicamentos genéricos y biosimilares que se contemplan en el proyecto de actualización de la legislación farmacéutica europea, que comenzó el pasado mes de abril de 2023.

En esta legislación se incluye: la exención de determinados requerimientos a los biosimilares; facilitar el reposicionamiento de medicamentos fuera de patente, es decir, que algún genérico o biosimilar podría pedir nuevas indicaciones; y un reconocimiento explicito de la intercambiabilidad que es "uno de los caballos de troya con los que pelea el biosimilar", ha explicado Blázquez.

Por último, en cuanto a la solución de los problemas de suministro que presentan algunos medicamentos en la Unión Europea, el representante de la AEMPS ha señalado que "esta nueva legislación no va a la raíz del problema y no va a resolver los problemas de suministro" ya que "es un aspecto nacional y no puede tocarlo" pero sí hace "mitigaciones de los problemas de suministro".

La posibilidad de crear un observatorio nacional de biosimilares

Por último, los expertos han propuesto la creación de un Observatorio Nacional de Biosimilares en España como una forma de recoger datos y analizar así la adopción de estos medicamentos en el territorio nacional. "Tenemos una estructura preparada para poner en marcha un Observatorio Nacional. Es necesario pero no hay voluntad porque si hubiese voluntad ya lo habríamos hecho como hemos hecho otras cosas", ha declarado el consejero de Salud de Cantabria, Cesar Pascual.

En este sentido, Pascual ha pedido "más transparencia en el sector" ya que, aunque "se ha avanzado, hay bastantes lados oscuros o intereses en que no se transparente adecuadamente la información". "Si no tienes unos datos para tomar decisiones no vas a hacer políticas ni estrategias. Es necesario transparencia y datos para poder avanzar", ha añadido.

Por su parte, la subdirectora general de Farmacia y Productos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, María José Calvo, también ha apoyado la creación de este Observatorio Nacional porque "conocer los datos estimula la utilización de los biosimilares".

"El Observatorio no puede resolver nada pero sí que da pistas para resolver los problemas porque sino tienes los datos no puedes evaluar. El Observatorio puede medir, evaluar y así las CCAA podrían mejorar", ha concluido Jaime Espín.