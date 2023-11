Un pequeño estudio español, presentado en el 31 World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) celebrado en Viena (Austria), observa diferencias en la calidad del semen de los hombres españoles en función de la localización geográfica en la que residen.

Esta investigación ha analizado un total de 872 muestras de varones, en 11 centros de reproducción asistida de España (Alicante, Madrid, Lérida, Almería, Málaga, Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada, Cádiz y Asturias), que acudieron a realizar un análisis de semen para un estudio de fertilidad que incluía: volumen, concentración espermática y movilidad total y activa.

La media de edad de los pacientes fue de 38 años. No existieron diferencias significativas respecto a la edad entre los diferentes centros. Para hacer más fácil la comparación se usó el valor (TEM): volumen x concentración de espermatozoides x porcentaje de movilidad, para compararlo entre grupos.

"Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes centros respecto al volumen, la concentración espermática, la movilidad total y el TEM", señala la doctora Rocío Núñez Calonge, quien ha presentado este estudio multicéntrico.

Según los datos recabados, los pacientes de Almería, Málaga y Oviedo son los que mayor concentración de espermatozoides tenían, y los de Cádiz, Lérida y Granada la más baja. Los mejores datos son los de Oviedo y Cádiz mientras que los peores son los de Alicante y Madrid.

"Sin embargo, el dato que realmente interesa es el número total de espermatozoides móviles que hay en el eyaculado, lo que nos da la fórmula de TEM, ya que ese es el parámetro que se relaciona con la calidad de semen o la posibilidad de fertilidad", explica la doctora.

Los varones de Oviedo presentaron los mejores datos y los de Granada los peores. Concretamente, las diferencias entre Oviedo (102 millones de espermatozoides) y Almería (82 millones de espermatozoides), con los mejores resultados; y Alicante (54 millones de espermatozoides) y Granada 43 millones de espermatozoides), con los peores, respecto del resto de los centros es estadísticamente significativa.

En conclusión, "este estudio ha revelado diferencias significativas en la calidad de semen de varones de distintas comunidades españolas. Dado que la determinación de los distintos parámetros se ha realizado con la misma metodología, las diferencias no pueden deberse a las variaciones entre laboratorios".

En el único trabajo previo realizado en España se encontró una menor concentración espermática en las ciudades más industrializada, como Barcelona, frente a Galicia. Sin embargo, "en nuestro estudio no hay una relación entre el grado de industrialización y los resultados. Además, es difícil de entender como ciudades cercanas como Granada y Almería, tienen los resultados más dispares", asevera la investigadora.

"Aunque es difícil conocer las causas de tales diferencias, una explicación podría ser el estilo de vida u otros factores ambientales. No obstante, queda por ver si tales cambios pueden explicar estas diferencias. Por ello, es importante la recogida y análisis de los datos de los varones que se realizan un estudio de esterilidad, teniendo en cuenta sus hábitos de salud y así poder elaborar estudios más amplios en el futuro", asegura Núñez Calonge.

"Para poder conocer cuales son las razones de estas diferencias queremos ampliar el estudio con más datos de los varones incluidos en el mismo: tabaquismo, índice de masa corporal y ocupación", concluye la doctora.