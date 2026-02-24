Un estudio revela que la purga militar en China está afectando a su estructura de mando

Por Greg Torode

HONG KONG, 24 feb (Reuters) -

Las purgas militares contra la corrupción que se están llevando a cabo en China están dejando graves ‌deficiencias en su estructura de ‌mando ⁠y es probable que hayan obstaculizado la preparación de sus fuerzas armadas, según dijo el martes un importante centro de investigación en materia de defensa.

Es probable que las purgas sean ​incompletas, a ⁠pesar de ⁠que hasta ahora se han extendido por toda la Comisión Militar Central (CMC), los comandos de teatro, la adquisición ​y el desarrollo de armas, así como por el ámbito académico de la defensa, según el ‌Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés).

"Desde ​una perspectiva organizativa, hasta que se cubran ​las vacantes, el Ejército Popular de Liberación de China está operando con graves deficiencias en su estructura de mando", dijo el IISS, con sede en Londres, en su informe anual Military Balance, un estudio sobre las fuerzas militares mundiales que es una herramienta de investigación de referencia para los analistas.

El informe se publica después de que los ​dos generales de más alto rango de China se hayan visto envueltos en investigaciones disciplinarias en las purgas militares más sonadas de las últimas décadas. Zhang ⁠Youxia, un veterano aliado militar del presidente Xi Jinping, fue en enero y He Weidong fue en octubre del año pasado.

La represión ha ‌reducido el órgano de mando militar supremo de China, compuesto por siete miembros, a un comité de solo dos personas: el propio presidente de la CMC, Xi, y el recién ascendido vicepresidente Zhang Shengmin.

Si el personal ha sido ascendido gracias a sus conexiones, se han introducido armas defectuosas debido a problemas contractuales y se ha mermado la moral en general, "es casi seguro que la purga tendrá un impacto a corto plazo", según el informe.

Sin embargo, ‌describe los efectos como "temporales" y añade que "es probable que la modernización continúe a buen ritmo".

A tal fin, el ⁠informe esboza la amplia y asertiva proyección del poder militar de China en el Indo-Pacífico ‌en apoyo de sus reivindicaciones territoriales y su y señala el aumento de los despliegues alrededor ⁠de Taiwán en 2025. Xi hizo una infrecuente referencia pública a la ⁠represión en un discurso virtual dirigido a las fuerzas armadas chinas a principios de este mes.

"El año pasado ha sido inusual y extraordinario", dijo Xi. "El Ejército Popular ha profundizado en su educación política, ha abordado eficazmente diversos riesgos y retos y ha experimentado una transformación revolucionaria en la lucha contra la corrupción".

El estudio ‌del IISS señaló que el aumento del gasto ​militar chino superaba constantemente al del resto de Asia ante un aumento global de los presupuestos de defensa.

La cuota de China en el total regional creció hasta casi el 44% en 2025, frente a un promedio del 37% entre 2010 y 2020.

(Información de ‌Greg Torode en Hong Kong; edición de Lincoln Feast; edición en español de María Bayarri Cárdenas)