Un exabogado de Trump presionó a una antigua asesora de la Casa Blanca para que diera falso testimonio, según CNN

El exabogado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump habría presionado a Cassidy Hutchinson, antigua asesora de la Casa Blanca, para que diera un testimonio falso ante la comisión parlamentaria que investiga el asalto al Capitolio que tuvo lugar el 6 de enero de 2021.

Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a la cadena de televisión CNN que existen pruebas de que el letrado, que ha sido identificado como Stefan Passantino, habría tratado de presionar a Hutchinson para que negara haber estado al corriente de cosas que en realidad sí sabía.

La propia empresa de Passantino pagó la representación legal de Hutchinson, si bien no dijo a su clienta quién pagaba realmente estos servicios. En verano, Hutchinson se erigió como una testigo fundamental para la comisión y dio detalles sobre las acciones de Trump durante aquella jornada, no si bien contratar primero a otro abogado.

Al ser preguntada sobre la presión ejercida sobre ella, la diputada y miembro de la comisión Zoe Lofgren ha señalado que "recibió indicaciones sobre la importancia de evitar admitir que recordaba ciertas cosas cuando realmente sí las recordaba, algo que es muy grave".

El caso se enmarca en una serie de acusaciones realizadas por la comisión, que asegura que miembros de la órbita de Trump han tratado en diversas ocasiones de obstaculizar las investigaciones.

Sin embargo, Passantino no ha sido imputado por la comisión de ningún delito, y él mismo ha asegurado que la comisión no ha contactado con él para interrogarlo. Así, ha asegurado que "no es raro que la gente cambie de abogados para modificar su estrategia".

Europa Press