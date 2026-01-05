Un exjefe de Chevron busca dos mil millones de dólares para proyectos petroleros en Venezuela, según FT

5 ene (Reuters) -

Ali Moshiri, un ex alto ejecutivo de ⁠Chevron

está recaudando 2.000 ⁠millones de dólares para proyectos petroleros venezolanos, después de que Estados ⁠Unidos capturara a ‌su ​líder Nicolás Maduro y el presidente ​Donald Trump dijera que Washington del país productor ‌de petróleo, informó el ‌lunes el Financial Times.

Amos ​Global Energy Management, el fondo de inversión de Moshiri, ha identificado múltiples activos venezolanos y estaba hablando con inversores institucionales sobre una colocación privada para poner en marcha la inversión, dijo ⁠al periódico.

"He recibido una decena de llamadas de ​inversores potenciales en las últimas 24 horas. El interés por Venezuela ha pasado de cero al 99%", dijo Moshiri al FT.

Apenas unas horas después de capturar al ⁠líder venezolano, Trump dijo que las compañías petroleras estadounidenses ​estaban dispuestas a gastar miles de millones para restaurar la producción de crudo de Venezuela, algo ‍que podría dar un impulso al crecimiento mundial, ya que una mayor oferta reduce los precios de la energía.

Amos Global Energy no respondió de ​inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. (Información de Angela Christy en Bengaluru; edición de Stephen Coates; ‍edición en español de Paula Villalba)