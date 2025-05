Un exjefe del Ejército dice que Ucrania no recuperará "milagrosamente" las fronteras de 1991

(Corrige errata en el segundo párrafo)

Por Anastasiia Malenko

KIEV, 23 mayo (Reuters) - El antiguo jefe de las fuerzas armadas de Ucrania ha declarado que Kiev no puede esperar que ocurra un milagro y recupere todo el territorio que ha perdido en la guerra con Rusia. Valeri Zaluzhni dijo en un discurso que Ucrania no debe soñar con restaurar ni sus fronteras establecidas con el colapso del régimen soviético en 1991, ni las fronteras justo antes de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. El presidente Volodímir Zelenski quiere que se restablezcan las fronteras de 1991, pero reconoce que Ucrania no puede recuperar por la fuerza todo el territorio ocupado y que hará falta diplomacia y tiempo.

Rusia ocupó la península de Crimea en 2014 y se la anexionó en un movimiento reconocido por pocos países. Sus fuerzas armadas controlan ahora alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluidas amplias zonas del este del país.

"Espero que no haya gente en esta sala que todavía espere algún tipo de milagro o señal afortunada que traiga la paz a Ucrania, las fronteras de 1991 o 2022, y que haya una gran felicidad después", dijo Zaluzhni, quien fue un popular comandante en jefe de las fuerzas armadas durante los dos primeros años de la guerra, en un discurso en un foro en Kiev el jueves.

"Mi opinión personal es que el enemigo sigue disponiendo de recursos, fuerzas y medios para lanzar ataques contra nuestro territorio e intentar operaciones ofensivas concretas", afirmó en el discurso, publicado el viernes por el medio de comunicación Ukrainska Pravda. Zaluzhni, quien tiene 51 años, fue sustituido como alto comandante en febrero de 2024 tras meses de supuestas desavenencias entre él y Zelenski. Ahora es embajador de Ucrania en Londres.

La oficina de Zelenski no hizo comentarios inmediatos sobre las declaraciones de Zaluzhni.

Zelenski y otras figuras públicas han estado pidiendo el desalojo del ejército ruso y el regreso a las fronteras de 1991, incluida Crimea.

Pero en los últimos meses, los esfuerzos se han centrado en iniciar conversaciones para garantizar un alto el fuego y las declaraciones públicas de Kiev han sido más moderadas sobre la cuestión de ceder territorio. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró a la BBC el mes pasado que Ucrania podría tener que ceder temporalmente territorio como parte de un acuerdo de paz con Rusia. Afirmó que Zelenski podría verse obligado a aceptar una "solución dolorosa" para lograr la paz, aunque el pueblo ucraniano nunca aceptaría una ocupación por parte de Rusia. (Información de Ron Popeski y Anastasiia Malenko, edición de Rod Nickel, Timothy Heritage y Conor Humphries, editado en español por Paula Villalba)