Un exjefe policial de Brasil aliado de Bolsonaro es arrestado en Paraguay

Un exjefe policial de Brasil, que cumplía prisión domiciliaria por participar en el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Jair Bolsonaro, fue arrestado la madrugada de este viernes en Paraguay, confirmó a la AFP una fuente de la policía brasileña.

Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Federal de carreteras (PRF), fue condenado a 24 años y seis meses de prisión el 16 de diciembre por el intento de golpe de Estado después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva venciera a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

Según reportes de la prensa brasileña, Vasques, de 50 años, rompió la tobillera electrónica que usaba durante su prisión domiciliaria en el estado de Santa Catarina (sur) y cruzó en auto la frontera con Paraguay. Estaba preso desde 2023.

Una fuente de la Policía Federal, en condición de anonimato, informó a la AFP de la captura en un aeropuerto.

La prensa brasileña indicó que la detención de Vasques ocurrió en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, próximo a Asunción, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a El Salvador con documentación falsa.

Agregaron que las autoridades brasileñas habían emitido avisos a Paraguay y otros países vecinos como Colombia y Argentina.

La corte suprema condenó a Bolsonaro (2019-2022) a 27 años de prisión junto a otros excolaboradores, entre ellos Vasques, por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones ante Lula.

Bolsonaro, de 70 años, está internado en el hospital DF Star de Brasilia, donde fue operado el jueves por una hernia inguinal. Es la primera vez que sale de prisión desde que fue recluido a finales de noviembre en las dependencias de la Policía Federal en la capital brasileña.

La trama golpista fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares.

Otro de los exfuncionarios judicializados por este caso es el exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem, prófugo en Estados Unidos.