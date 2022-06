Un experto de Harvard elogia el sistema de vigilancia del Covid-19 de España, uno de los "mejores" del mundo

El director del CAUSALab y catedrático de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), Miguel Hernán, ha asegurado este miércoles que el sistema de vigilancia epidemiológica del coronavirus que hay en España es uno de los "mejores y más completos" del mundo.

Hernán se ha pronunciado así en un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Economía donde ha realizado un repaso por las medidas que se implantaron desde que se aprobara el confinamiento en España, el 14 de marzo de 2020, para frenar la expansión del Covid-19 hasta la actualidad y, por ende, la conocida como 'nueva normalidad'.

En este sentido, el experto de Harvard ha comentado que el "elevado" número de casos de coronavirus en España se produjo, entre otros motivos, a que no había un "adecuado" sistema de datos ya que la incidencia que se registró en marzo, y que propició la aprobación del confinamiento, "no era real" porque mostraba los contagios que se habían producido hacía unos 15 días.

"En aquel momento los datos que había venían con un retraso de 10 o 15 días, por lo que la foto de lo que estaba pasando era de mediados de febrero y no la del momento concreto, por lo que así no hay quien pueda tomar buenas decisiones", ha dicho, para reconocer que este problema se solventó cuando el Ministerio de Sanidad decidió cambiar el sistema de recogida de datos, haciendo que España tuviera uno de los "mejores" sistemas de vigilancia epidemiológica del Covid-19 del mundo.

Ahora bien, más allá del Covid-19, Hernán ha avisado de que en España también se cuenta con uno de las "mejores bases de datos" de historias clínicas del mundo pero que "lamentablemente no se usa cuando se tiene que usar" y no se analiza en tiempo real. A su juicio, uno de los motivos por los que estos datos no se utilizan de forma adecuada es porque los cargos públicos "no siempre" han sabido usarlos y "no están dispuestos" a hacer las inversiones necesarias.

"Estamos más cerca que nunca en lograr un Sistema Nacional de Salud digital porque ahora parece que hay más entendimiento entre los altos cargos de la Administración sobre la importancia que tienen los datos. El objetivo es lograr que el sistema sanitario se convierta en un sistema en el que los datos que genera se usen para mejorarlo", ha recalcado el catedrático de la Universidad de Harvard.

Dicho esto, Hernán ha abogado por crear una institución "potente y autónoma" que maneje estos datos, avisando de que si la futura Agencia Española de Salud Pública no es una agencia de datos se habrá perdido una oportunidad de crear un organismo que permita a los sanitarios e investigadores acceder a toda la información que se crea en España cuando "haga falta".

"España es una superpotencia en datos sanitarios, pero no todo el mundo lo sabe y las decisiones se toman con datos de otros países cuando debería ser al contrario, por lo que es necesario crear una plataforma que concentre todos los datos y que el acceso sea transparente y accesible para sanitarios e investigadores", ha zanjado Hernán.