Un exrehén israelí habla del hambre y de las cadenas "que se clavaban en la carne"

Eli Sharabi, rehén israelí retenido en Gaza durante más de 490 días, relató el calvario que sufrió a manos de sus captores en una entrevista televisiva difundida el viernes por la diplomacia israelí para denunciar las "condiciones inimaginables" de su cautiverio.

"Durante un año y cuatro meses, me encadenaron las piernas con cadenas y candados muy, muy pesados que se clavaban en la carne", declaró Sharabi en esta entrevista, emitida el jueves por la noche por el canal 12 de la televisión israelí.

Sharabi habló de la privación de alimentos y de los días en que lo único que podía comer era "este cuarto de pita que puedes acabar en tres bocados".

"Lo comes durante 10 minutos, 15 minutos, miga a miga, para sentir que realmente comiste algo", explicó.

Eli Sharabi, que ahora tiene 53 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Beeri durante el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel, que desencadenó la guerra.

Fue liberado el 8 de febrero junto a otros dos israelíes en un canje de rehenes y presos palestinos, en el marco de una tregua que entró en vigor el 19 de enero.

Sharabi no supo hasta que fue liberado que su mujer y sus dos hijas adolescentes habían sido asesinadas el 7 de octubre de 2023. Yossi Sharabi, su hermano también secuestrado, sigue en Gaza, presuntamente muerto.

"Contrariamente a lo que podría pensarse, no estoy enfadado", dijo al canal 12. "Tengo suerte de haber tenido a Lianne durante 30 años y a nuestras dos increíbles hijas durante años, tengo suerte de que no me mataran".

"Lo mataron de hambre. Golpearon. Torturaron, física y mentalmente", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en X el viernes , incluyendo un extracto de la entrevista.

