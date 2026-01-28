Un exsenador francés es declarado culpable de drogar a una legisladora para agredirla

Por Juliette Jabkhiro

PARÍS, 28 ene (Reuters) - Un exsenador francés fue declarado culpable por un tribunal de París a última hora del martes de haber añadido éxtasis a la bebida de una legisladora con la intención de agredirla sexualmente

En su sentencia, el tribunal rechazó el argumento de la defensa de que Joël Guerriau, de 68 años, pudo haber administrado inadvertidamente a la legisladora Sandrine Josso una sustancia susceptible de alterar su discernimiento o el control de sus actos, con el fin de cometer una violación o una agresión sexual

Guerriau, que dimitió como senador por el caso en octubre de 2025, también fue declarado culpable de posesión y consumo de éxtasis

El caso ha resonado en Francia tras la condena en 2024 de Dominique Pelicot, declarado culpable de drogar y violar repetidamente a su esposa, Gisele, e invitar a decenas de desconocidos a agredirla mientras estaba inconsciente

El juicio de Pelicot atrajo titulares en todo el mundo y concienció sobre las agresiones facilitadas por drogas

PRISIÓN APLAZADA A LA ESPERA DEL RECURSO

Debido a la especial gravedad de los delitos cometidos y a la elevada dosis de éxtasis administrada a Sandrine Josso sin su conocimiento, el tribunal condenó a Guerriau a cuatro años de prisión, con dos y medio en suspenso, con una orden de detención aplazada, lo que significa que no irá a la cárcel mientras apela la sentencia

Uno de sus abogados dijo que Guerriau tenía intención de apelar. "El debate se reanudará ante el tribunal de apelación, en particular sobre la intención de agredir, que mi cliente refuta completamente", dijo Henri Carpentier a Reuters

Josso había declarado a los investigadores que se sintió indispuesta tras beber unos sorbos de una copa de champán que Guerriau le ofreció en su apartamento para celebrar una victoria electoral. Dijo que el champán no sabía normal y que si no hubiera conseguido salir del apartamento estaba segura de que Guerriau la habría agredido

En su sentencia, el tribunal dijo que la intención de cometer una violación o una agresión sexual podía inferirse de varios elementos, entre ellos la insistencia de Guerriau en que Josso bebiera la bebida con éxtasis, su comportamiento inusual e inapropiado y las búsquedas en el navegador sobre drogas y sus efectos en el contexto de una agresión sexual. (Información de Juliette Jabkhiro; edición de Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)