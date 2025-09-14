LA NACION

Un fallecido y una herida en un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en Llíria

Un fallecido y una herida en un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en Llíria

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Un fallecido y una herida en un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en Llíria
Un fallecido y una herida en un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en Llíria

VALÈNCIA, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un hombre de 43 años ha fallecido y una mujer de 41 ha resultado herida este domingo al sufrir un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en el término de Lliria (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso ha entrado al CICU sobre las 12 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado un helicóptero y una ambulancia SAMU.

El equipo médico ha asistido por politraumatismo a la mujer, que posteriormente ha sido trasladada en helicóptero al Hospital La Fe.

Asimismo, han realizado las correspondientes maniobras de RCP y otras técnicas de estabilización al hombre, pero no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.

LA NACION
Más leídas
  1. Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
    1

    Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado

  2. Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
    2

    Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista

  3. Duro análisis de Financial Times tras la derrota de Milei en los comicios de la Provincia
    3

    Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”

  4. Inter Miami perdió ante Charlotte: Messi picó un penal y el arquero se lo atajó con una mano
    4

    Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS

Cargando banners ...