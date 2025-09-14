Un fallecido y una herida en un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en Llíria
Un fallecido y una herida en un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en Llíria
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
VALÈNCIA, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un hombre de 43 años ha fallecido y una mujer de 41 ha resultado herida este domingo al sufrir un accidente entre un coche y una moto en la CV-339, en el término de Lliria (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El aviso ha entrado al CICU sobre las 12 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado un helicóptero y una ambulancia SAMU.
El equipo médico ha asistido por politraumatismo a la mujer, que posteriormente ha sido trasladada en helicóptero al Hospital La Fe.
Asimismo, han realizado las correspondientes maniobras de RCP y otras técnicas de estabilización al hombre, pero no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.
Otras noticias de Accidente de tránsito
Más leídas
- 1
Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
- 2
Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
- 3
Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”
- 4
Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS