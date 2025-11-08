Un fallecido y varios heridos tras caer al agua por un golpe del mar en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Recursos de emergencias intervienen en la tarde de este sábado en el muelle de Puerto de La Cruz (Tenerife), donde varias personas habrían caído al agua tras sufrir un golpe de mar, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 112 Canarias (Cecoes 112).

Si bien se estima que sean "varias" las personas afectadas por este accidente —una de ellas, fallecida—, el 112 Canarias no puede, en estos momentos, ofrecer una cifra exacta, ya que los servicios de emergencia continúan asistiendo a los distintos heridos.

Por ahora, tan solo se ha confirmado el fallecimiento de una persona.