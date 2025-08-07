Un fallo de motor mantiene inoperativo un telescopio de la NASA

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Ingenieros de la NASA continúan evaluando los sistemas del telescopio espacial de rayos X NICER tras un problema con uno de sus motores que obligó a suspender operaciones el 17 de junio. El motor no puede mover NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), más allá de su posición actual de lado a lado, y el estado del telescopio --instalado en el exterior de la Estación Espacial Internacional-- no ha cambiado desde que se suspendieron las operaciones el 17 de junio.

El objetivo principal es reubicar NICER en su configuración de almacenamiento en caso de que sea necesario para las actividades de la estación espacial, aunque su ubicación actual no representa un problema de seguridad para la estación ni para la tripulación. El equipo actualmente no tiene un plazo para retomar las operaciones científicas.

Fotografías tomadas por cámaras robóticas en el exterior de la estación están ayudando a descartar causas externas del problema. Actualmente, el equipo se está coordinando con el personal de la estación espacial para realizar maniobras de diagnóstico y determinar las posibles causas dentro de la carga útil.

Desde que comenzó a observar el universo de rayos X en 2017, NICER ha demostrado con éxito una forma de navegación espacial profunda que podría utilizarse para viajar a Marte y más allá, según informa la NASA. Diseñado para una misión principal de 18 meses y ahora en su octavo año de operaciones, NICER ha realizado mediciones pioneras de estrellas de neutrones, que contienen la materia más densa del universo que podemos medir, y ha revolucionado nuestra comprensión de los agujeros negros, las galaxias activas y otros fenómenos misteriosos del universo.

La tecnología desarrollada para probar NICER antes del lanzamiento se está incorporando en prototipos de escáneres CT portátiles, sistemas de comunicación y otras aplicaciones en la Tierra para beneficio de todos.