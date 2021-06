Un fallo el servidor fastly provoca la caída de multitud de webs en todo el mundo

MADRID, 8 Jun. (Portaltic/EP)

Un error en la red de distribución (CDN) del servidor Fastly ha provocado la caída de multitud de páginas web en todo el mundo este martes por hacia el mediodía, incluyendo medios de comunicación como el New York Times, The Guardian, CNN, AS o La Sexta, y redes sociales como Twitch o Reddit.

Al intentar acceder a las páginas, Los usuarios han reportado hacia mediodía de este martes la aparición de un mensaje que indicaba 'Error 503 Service Unavailable' cuando intentaban acceder a páginas de medios de comunicación y plataformas sociales -una información que ha sido confirmada por Europa Press-. En otras páginas ha aparecido el mensaje 'connection failure'.

La página oficial del Gobierno de Reino Unido también se ha visto afectada, así como Amazon, eBay o Spotify. Muchas webs aún no pueden visualizarse, pero algunos medios como New York Times y La Sexta ya se encuentran disponibles.

En su página de Estado, Fastly indicó a mediodía que estaba investigación un "potencial impacto en el rendimiento de sus servicios CDN", aunque hace unos minutos informó de que había identificado el fallo, que no ha detallado, e implementado una corrección.

Europa Press