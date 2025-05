Un Festival de Cannes bajo el impacto de los aranceles de Trump

El 78º Festival de Cannes se abre dentro de una semana bajo el impacto de los aranceles del 100% al cine extranjero en Estados Unidos, un anuncio del presidente Donald Trump que promete provocar reacciones en el certamen más importante del séptimo arte.

Acostumbrado a polémicas políticas, Cannes es al mismo tiempo el escaparate mundial del cine estadounidense, ya sea de Hollywood o independiente.

Cannes es el lugar donde desembarcan estrellas, se estrenan futuros éxitos de taquilla y se presentan ante la crítica mundial directores prometedores.

El equipo de "Misión Imposible", liderado por Tom Cruise, mostrará su octava y quizás última entrega en una gala especial, fuera de competición.

El certamen homenajeará igualmente a la estrella Robert de Niro (81 años) con una Palma a toda su trayectoria.

De Niro, conocido crítico del presidente Trump, mantendrá una charla que promete estar repleta de anécdotas, y Nicole Kidman recibirá en un evento paralelo el premio Women in Motion, dedicado a las mujeres en el mundo del cine.

- Cine español y brasileño -

Hasta la fecha son 21 películas en competición, de las cuales siete están dirigidas por mujeres, la misma cifra que en 2023, cuando se batió el récord en la historia de la muestra.

Entre los largometrajes seleccionados, figuran "Romería", de la española Carla Simón (Oso de Oro en Berlín en 2022) y "Sirat", del también español Oliver Laxe. Es la primera vez desde 2009 que Cannes selecciona a dos españoles para competir por la Palma.

Del lado latinoamericano, el brasileño Kleber Mendonça Filho concursa con "Agente secreto", un thriller ambientado en 1977, durante la dictadura militar.

Esta cinta puede recordar a la película de Walter Salles "Aún estoy aquí", éxito de taquilla y Óscar a la mejor película extranjera este año.

Brasil es por otro lado el invitado de honor del Mercado del Cine, que se celebra paralelamente al festival (13-24 de mayo).

A la Palma de Oro concurren veteranos como los hermanos belgas Dardenne, con un nuevo drama social como los que ya les han llevado a conseguir dos máximos galardones en el pasado.

También habrá espacio para el terror, de la mano del estadounidense Ari Aster ("Eddington") o para dramas familiares como "Sound of falling", de la alemana Mascha Schilinski.

- García Bernal como "Magallanes" -

En secciones paralelas destacan otras propuestas latinoamericanas.

Una Cierta Mirada acoge la chilena "La misteriosa mirada del flamenco", ópera prima de Diego Céspedes, así como "Un poeta", del colombiano Simón Mesa Soto, galardonado con la Palma de Oro al mejor cortometraje en 2014.

Una sección sin galardones pero que es un buen escaparate es Cannes Première, donde destacan una película filipina sobre el explorador Magallanes, interpretado por el mexicano Gael García Bernal, y la cinta chilena, "La ola", de Sebastián Lelio.

La Semana de la Crítica, una sección dedicada a los nuevos talentos, integra "Ciudad sin sueño", primer largometraje del español Guillermo Galoe.

Más allá de las polémicas en torno a la guerra comercial, Cannes es un foro acostumbrado a acoger voces disonantes.

"Un simple accidente", del iraní Jafar Panahi, es una película de la que poco se sabe debido a las tensiones del cineasta con el régimen de los ayatolás. Panahi está retenido en su país.

Por azares del calendario, el festival empieza el 13 de mayo justo el mismo día en que un tribunal debe dar su veredicto sobre el primer juicio por presuntas agresiones sexuales durante un rodaje de la estrella francesa Gérard Depardieu.

Cannes ya recibió con circunspección el mes pasado un duro informe parlamentario francés sobre la violencia sexual en el mundo de la cultura. Los organizadores del festival prometieron redoblar la vigilancia.

Otro momento emotivo será el estreno del documental "Once upon a time in Gaza". Una de sus protagonistas, una fotoperiodista palestina, murió a mediados de abril a causa de un ataque aéreo israelí.

El jurado del certamen está presidido por la actriz francesa Juliette Binoche. La Palma de Oro será anunciada en el sábado 24 de mayo.

