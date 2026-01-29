Un frenético final de la fase de grupos de la Champions deja fuera del "top 8" al Madrid y el PSG

Por Martyn Herman

LONDRES, 28 ene (Reuters) - El Real Madrid no logró la clasificación automática para los octavos de final de la Liga de Campeones al caer por 4-2 ante el Benfica en una frenética jornada final de la fase de grupos disputada el miércoles ⁠en toda Europa.

El gol de Kylian Mbappé había puesto al 15 ⁠veces campeón en camino de la victoria que necesitaba para asegurarse un puesto entre los ocho primeros, pero la noche terminó en caos cuando el Benfica de José Mourinho remontó.

El Benfica seguía abocado a la eliminación a pesar de ir ganando 3-2, pero el portero Anatoliy Trubin marcó el cuarto gol en el minuto 98, un ⁠cabezazo que permitió ‌al gigante portugués colarse en las ​eliminatorias por diferencia de goles en el puesto 24.

El Real Madrid, que comenzó la noche en tercera posición, pero terminó noveno y podría enfrentarse al Bodo/Glimt noruego en la repesca, también ​sufrió las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo en el tiempo de descuento.

El vigente campeón, el París Saint-Germain, perdió también su puesto entre los ocho primeros al empatar 1-1 ‌en casa ante el Newcastle United, un resultado que dejó a ambos equipos en la repesca a pesar de ‌comenzar la última jornada en puestos de clasificación directa.

El Liverpool goleó al Qarabag por ​6-0 para terminar su campaña en el grupo con buen sabor de boca y terminar en tercera posición, con dos goles de Alexis Mac Allister y otro de Mohamed Salah.

El Barcelona comenzó la noche en novena posición, pero se ahorró la repesca al remontar un gol en contra y vencer al Copenhague por 4-1. Los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Marcus Rashford le aseguraron el quinto puesto, uno por detrás de un sorprendente Tottenham Hotspur, que ganó 2-0 al Eintracht de Fráncfort. El Chelsea perdía 2-1 en Nápoles, pero dos goles de João Pedro le dieron la victoria por 3-2 y le valieron el sexto puesto, mientras que la derrota dejó al Nápoles en el puesto 30.

Esto significa que cinco de los seis clubes ingleses están en octavos de final y aún podría sumarse el Newcastle.

DRAMA A RAUDALES

El Sporting de Portugal se llevó una victoria in extremis por 3-2 en el campo ⁠del Athletic de Bilbao gracias a un gol de Alisson Santos, lo que le valió el octavo puesto y relegó al Real Madrid a la repesca.

El Manchester City venció por 2-0 al Galatasaray en casa, lo que le aupó del undécimo ​al octavo puesto y le evitó repetir la temporada pasada, cuando no logró pasar a octavos tras caer ante el Real Madrid en la repesca.

El Arsenal, que al igual que el Bayern de Múnich ya tenía asegurado terminar entre los ocho primeros, se convirtió en el primer club en terminar con un récord del 100% en el nuevo formato de 36 equipos, al vencer al colista, el Kairat Almaty, por 3-0.

El Bayern, segundo clasificado, terminó con una victoria por 2-1 en el campo del PSV Eindhoven, lo que supuso la eliminación del club holandés.

Al igual que la temporada pasada, la ampliación de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA ha resultado ser un golpe maestro, ya que el suspense se ha mantenido hasta los últimos segundos de la octava jornada.

Antes de que comenzaran los ⁠18 partidos, solo cuatro de los 36 clubes estaban definitivamente eliminados y solo el Arsenal y el Bayern de Múnich tenían garantizada su presencia en octavos de final.

Varios de los que comenzaron fuera ​de los ocho primeros puestos necesitaban victorias y otros resultados a su favor, y el Barcelona, el Manchester City y el Sporting aprovecharon su oportunidad.

Erling Haaland y Rayan Cherki marcaron para el City.

El Inter de Milán consiguió la victoria que necesitaba al vencer al Borussia Dortmund por 2-0 a domicilio, pero, al igual que otro equipo italiano, la Juventus, tendrá que disputar la repesca.

La Juventus solo pudo empatar a 0-0 en Mónaco. El Dortmund perdió la oportunidad de ser cabeza de serie en ‍la repesca y terminó en 17.ª posición.

El drama más emocionante se vivió en el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, donde el equipo de Diego Simeone recibió al Bodo/Glimt noruego. El Atlético se adelantó con un gol de Alexander Sorloth y, en un momento dado, se colocó entre los ocho primeros, pero el Bodo, que la semana pasada sorprendió al Manchester City, remontó con goles de Fredrik Sjovold y Kasper Hogh para lograr una notable victoria por 2-1 que sitúa al debutante del Círculo Polar Ártico en el puesto 23 y le da acceso a la repesca.

El Atlético terminó en decimocuarto lugar y tendrá que conformarse con ser uno de los equipos cabezas de serie en la eliminatoria ​a doble partido.

El Nápoles y el PSV Eindhoven no fueron los únicos clubes ilustres que terminaron por debajo del umbral de la eliminación. El Marsella tenía la mirada puesta en un puesto entre los 16 primeros y una plaza como cabeza de serie en la repesca, pero la goleada por 3-0 en el campo del Club Brujas le hizo terminar en el puesto 25, y el Brujas se hizo con una plaza en la repesca a su costa. Los equipos que terminaron entre el ‍noveno y el 24.º puesto sabrán a quién se enfrentarán en la repesca en el sorteo del viernes. (Información de Martyn Herman; edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)