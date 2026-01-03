Un fuerte sismo en México deja dos muertos y decenas de casas derrumbadas

Dos personas murieron y decenas de casas colapsaron este viernes debido a un sismo de 6,5 con epicentro en el estado de Guerrero, en el suroeste de México, que sacudió esa turística zona de la costa Pacífica y la cercana capital del país.

El terremoto se registró poco antes de las 08H00 y tuvo una magnitud de 6,5, informó el Servicio Sismológico Nacional.

Las autoridades reportaron inicialmente que no había "daños graves", pero horas después se confirmó la muerte de una persona en Ciudad de México y otra en la localidad de San Marcos, a 15 km del epicentro.

En la capital murió un hombre de 60 años al caer mientras evacuaba su domicilio durante el temblor.

"El hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento", informó el gobierno de la alcaldía local.

Además, 12 personas resultaron lesionadas, informó la alcaldesa de la capital, Clara Brugada.

En San Marcos, una mujer de unos 50 años "perdió la vida a consecuencia de que colapsó su vivienda", declaró la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

La mujer "estaba preparando su café, era temprano, y de la nada se vino todo esto encima", explicó a AFP Edith Gaspar, familiar de la víctima, señalando los restos de muro y techo de la vivienda colapsada.

En esa localidad, se derrumbaron unas cincuenta viviendas y "en todo el municipio las casas están cuarteadas", afirmó su alcalde, Misael Lorenzo Castillo.

Uno de sus habitantes, Rogelio Moreno, mostró a AFP las grietas que atraviesan su vivienda, y lamentó que "San Marcos está bien dañado, está devastado".

- "El susto es horrible" -

La violenta sacudida fue precedida por las alarmas de advertencia y obligó a suspender la habitual rueda de prensa que la presidenta Claudia Sheinbaum da cada mañana en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

El suelo comenzó a cimbrarse a las 07H58 locales (13H58 GMT) y provocó que habitantes de la capital evacuaran sus hogares.

"Estaba todavía dormida y empezó a sonar la alarma de la calle", dijo a AFP Karen Gómez, de 47 años, que vive en el piso 13 de un edificio de Ciudad de México.

"La alarma del celular, esa sí me espantó", explicó esta empleada de un corporativo, en referencia a un sistema de alertas mediante teléfonos móviles recién implementado por el gobierno de México en 2025.

"El susto es horrible, se siente el edificio como se mueve", indicó Norma Ortega, de 57 años, vecina de una torre de departamentos contigua.

En la turística Acapulco, cerca de San Marcos, Ricardo, que desalojó su hotel nervioso y sin camisa lamentó encontrarse "empezando el año y con este susto".

El viajero proveniente del estado de Morelos, en el centro de México, dijo a AFP haber sentido una réplica afuera de su hospedaje.

Hasta las 14H00 locales (20H00 GMT) se habían registrado 546 réplicas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

- Sismos mortales -

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos.

Los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero, al encontrarse a menos de 400 km.

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de magnitud 8,1 con epicentro en la costa del Pacífico devastó una amplia zona de la capital. Según un recuento de actas de defunción oficiales publicado en 2015, causó 12.843 muertes.

También un 19 de septiembre, en 2017, un terremoto de 7,1 dejó 369 fallecidos, la mayoría en Ciudad de México.

Con el apoyo del Sismológico Nacional se han desarrollado sistemas de alerta, incluidas aplicaciones en teléfonos inteligentes, que dan a los habitantes de la capital hasta un minuto para ponerse a salvo.

La alcaldía ha instalado altavoces en los postes del alumbrado público que emiten la denominada "alerta sísmica".

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).