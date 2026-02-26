Un futbolista amateur turco es tratado como héroe por salvar a una gaviota

Desde el domingo, el teléfono de Gani Catan no deja de sonar: este contable turco de 32 años, jugador de fútbol amateur, ha atraído la atención internacional desde que dio un masaje cardíaco a una gaviota y le salvó la vida.

"Lo hizo como un acto reflejo, o quizás lo había visto hacer a un animal, a un perro o a un gato", contó a la AFP unos días después este capitán del Estambul Yurdum Sport, un club no profesional.

"Después de iniciar el masaje cardíaco, el animal comenzó a mover las patas. Cuanto más se movía, más continuaba yo", apuntó.

Gani Catan nunca había efectuado una maniobra de ese tipo y mucho menos a un ave, que fue golpeada a su paso por un balón en pleno partido.

"El arquero golpeó muy fuerte el balón y dio a algo blanco. Era una gaviota", detalló Catan.

"Fui directamente a verla. Sus patas estaban estiradas hacia arriba y no respiraba", añadió.

Empezó entonces a hacer compresiones torácicas siguiendo un ritmo y cuando el pájaro empezó a reaccionar dejó que el personal médico tomara el relevo.

Las imágenes fueron virales en las redes sociales y desde entonces la prensa le requiere de manera insistente.

"Después del partido no estaba de buen humor porque habíamos perdido. Luego, por la noche, vi que los mensajes comenzaban a llegar. Me sorprendió. Nadie podía imaginar que esto alcanzara una amplitud así", reconoció el mediocampista.

"Esto está en la prensa de todo el mundo. En Brasil, en Italia, en Estados Unidos...", enumera.