Un gallo desató la locura: un vecino salió indignado a los tiros porque no lo dejaba dormir la siesta y todo quedó grabado

Un episodio insólito se produjo a la hora de la siesta en Santa Fe. Un hombre se molestó por los cacareos de un gallo, se acercó a la vereda donde se hallaba y le disparó. Las imágenes fueron grabadas por la cámara de seguridad de una casa y a priori el ave no habría resultado herida.

El hecho tuvo lugar el sábado en la intersección de San Lorenzo y José Quintana, en el barrio Ciudadela, de la capital provincial, apenas pasadas las 15.30. En el video se observa cómo el gallo camina por la calle y se sube a una vereda.

Le molestó el cacareo de un gallo y le disparó

En ese momento comienza a cacarear y es advertido por un adulto mayor, que se da vuelta y se acerca al gallo. Sin ninguna otra acción mediante, efectúa tres tiros apuntando hacia el cielo. El animal empezó a emitir un sonido más fuerte y en principio no recibió ningún impacto.

“Mira el tipo de enfrente. ¿Y por qué le pega un tiro al gallo? No entiendo. ¿El gallo está bien?“, se escucha decir a una mujer en la grabación.

El arma que utilizó el responsable Policía de Santa Fe

El responsable fue identificado como Héctor Guillermo Mora Bournissent, según informó la Policía de Santa Fe a LA NACION. El hombre, de 68 años, confesó haber realizado los disparos, aunque aclaró que utilizó un arma de aire comprimido, y no de fuego.

Se trata de una pistola de color negro, de material plástico duro y con cargador desmontable, que los efectivos secuestraron junto a una bolsa de nylon transparente que contenía 500 balines. Según consta en el parte, los vecinos decidieron no realizar la denuncia, sino “solo evitar que pase a mayores lo sucedido”.

La hora de la siesta, también sagrada en Chaco

El domingo pasado ocurrió un episodio similar en la ciudad de Resistencia cuando un hombre le rompió la camioneta a una persona que se encontraba escuchando a Ricardo Arjona a volumen alto en su domicilio.

El hecho transcurrió en la esquina de Santa Fe y Cangayé, cuando un adulto de 51 años, con signos de fastidio y luego de un breve intercambio a los gritos, descargó su enojo contra el parabrisas del vehículo.

Chaco: le rompió la camioneta por escuchar Arjona a todo volumen a la siesta

Según el acta oficial, difundida por el medio local Diario Norte, personal de la División Patrulla Preventiva acudió tras un llamado al 911 que advertía sobre un desorden en la vía pública. Al llegar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 45 años, quien denunció que su vecino, un hombre de 51, había roto el parabrisas del vehículo estacionado frente a su domicilio y la había insultado durante la discusión.

De acuerdo con la documentación policial, el hombre reconoció ante los efectivos haber provocado el daño y explicó que reaccionó por el volumen alto de la música durante el horario de descanso. Fuentes locales consignaron que las canciones que sonaban eran de Ricardo Arjona, un detalle que no tardó en viralizarse y que agregó un componente particular al conflicto.