Un general ruso muere en un ataque con coche bomba en Moscú, según investigadores

MOSCÚ, 22 dic (Reuters) -

Un general ruso murió el lunes en un coche bomba en Moscú.

La bomba estalló bajo el Kia Sorento que conducía el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la dirección de formación operativa del Estado Mayor de Rusia, cuando salía de un aparcamiento a las 06:55 hora de Moscú (03:55 GMT).

El Comité Estatal de Investigación de Rusia declaró que Sarvarov había muerto a consecuencia de las heridas y publicó un video del vehículo siniestrado, en el que se veía sangre en el asiento del conductor y una de las puertas reventada.

