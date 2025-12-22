Un general ruso muere tras la explosión de una bomba bajo su auto en Moscú

MOSCÚ (AP) — Un general ruso murió el lunes por la mañana después de que un artefacto explosivo detonara debajo de su automóvil en el sur de Moscú, según informaron los investigadores.

El teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, falleció a causa de sus heridas, indicó la portavoz oficial del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko.

"Los investigadores están siguiendo numerosas líneas de investigación respecto al asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos", afirmó Petrenko.

Medios de comunicación rusos dijeron que un automóvil explotó en un estacionamiento en la calle Yaseneva de Moscú con el conductor dentro en torno a las 7 de la mañana.

El servicio de seguridad de Ucrania se atribuyó la responsabilidad de un ataque similar contra un alto mando militar ruso en diciembre de 2024. El teniente general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército, fue asesinado por una bomba escondida en una patineta eléctrica delante de su edificio de apartamentos al día siguiente de que Kiev presentara cargos penales en su contra. Su asistente, Ilya Polikarpov, también murió.

