Un ginecólogo aconseja un buen control de la glucosa durante el embarazo para evitar complicaciones

Un buen control de la glucosa y hábitos de vida saludables reduce las posibilidades de que la madre y el bebé sufran complicaciones durante el embarazo o el parto, según señala el ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa Santiago Novoa. De lo contrario, el experto explica que la diabetes gestacional no tratada puede aumentar el riesgo de que la madre tenga un parto inducido o una cesárea, presente complicaciones durante el parto, desarrolle preeclampsia o incluso diabetes tipo 2 en el futuro. Además, el bebé puede nacer con un peso superior al normal, presentar exceso de líquido amniótico, sufrir problemas en el parto o necesitar cuidados especiales al nacer, añade.

Por ello, insiste en que "un diagnóstico precoz y un seguimiento estrecho de la gestación, en coordinación con especialistas en medicina fetal, endocrinólogos y dietistas, resulta fundamental para garantizar la salud de la mamá y del bebé".

Entre los factores de riesgo, Novoa destaca "tener un índice de masa corporal superior a 30, haber tenido un bebé de más de 4 kilogramos, antecedentes familiares de diabetes, edad materna superior a 35 años o pertenecer a ciertos grupos étnicos".

En este sentido, el tratamiento principal consiste en alimentación saludable, ejercicio físico regular y control estricto de la glucosa en sangre. Asimismo, en algunos casos puede ser necesario recurrir a insulina o medicación oral. Tras el parto, la diabetes gestacional suele desaparecer, sin embargo, se recomienda un control médico periódico, ya que un porcentaje significativo de mujeres desarrollará diabetes tipo 2 en el futuro. Además, de cara a embarazos posteriores, más de la mitad de las mujeres que han tenido diabetes gestacional pueden volver a padecerla.

El doctor Novoa recomienda a las mujeres con diabetes gestacional seguir una dieta equilibrada que priorice los carbohidratos saludables, verduras, legumbres o lácteos sin azúcar. Igualmente, aconseja evitar el consumo de azúcares y bebidas edulcoradas, controlar el tamaño de las porciones y repartir los carbohidratos a lo largo del día para evitar picos de glucosa, así como "incluir siempre proteínas y verduras en cada comida principal". Asimismo, destaca que "el simple hecho de caminar 30 minutos después de las comidas puede ayudar mucho a controlar los niveles de glucosa".