Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Un ginecólogo aconseja un buen control de la glucosa durante el embarazo para evitar complicaciones
Infosalus.- Un ginecólogo aconseja un buen control de la glucosa durante el embarazo para evitar...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -
Un buen control de la glucosa y hábitos de vida saludables reduce las posibilidades de que la madre y el bebé sufran complicaciones durante el embarazo o el parto, según señala el ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa Santiago Novoa. De lo contrario, el experto explica que la diabetes gestacional no tratada puede aumentar el riesgo de que la madre tenga un parto inducido o una cesárea, presente complicaciones durante el parto, desarrolle preeclampsia o incluso diabetes tipo 2 en el futuro. Además, el bebé puede nacer con un peso superior al normal, presentar exceso de líquido amniótico, sufrir problemas en el parto o necesitar cuidados especiales al nacer, añade.
Por ello, insiste en que "un diagnóstico precoz y un seguimiento estrecho de la gestación, en coordinación con especialistas en medicina fetal, endocrinólogos y dietistas, resulta fundamental para garantizar la salud de la mamá y del bebé".
Entre los factores de riesgo, Novoa destaca "tener un índice de masa corporal superior a 30, haber tenido un bebé de más de 4 kilogramos, antecedentes familiares de diabetes, edad materna superior a 35 años o pertenecer a ciertos grupos étnicos".
En este sentido, el tratamiento principal consiste en alimentación saludable, ejercicio físico regular y control estricto de la glucosa en sangre. Asimismo, en algunos casos puede ser necesario recurrir a insulina o medicación oral. Tras el parto, la diabetes gestacional suele desaparecer, sin embargo, se recomienda un control médico periódico, ya que un porcentaje significativo de mujeres desarrollará diabetes tipo 2 en el futuro. Además, de cara a embarazos posteriores, más de la mitad de las mujeres que han tenido diabetes gestacional pueden volver a padecerla.
El doctor Novoa recomienda a las mujeres con diabetes gestacional seguir una dieta equilibrada que priorice los carbohidratos saludables, verduras, legumbres o lácteos sin azúcar. Igualmente, aconseja evitar el consumo de azúcares y bebidas edulcoradas, controlar el tamaño de las porciones y repartir los carbohidratos a lo largo del día para evitar picos de glucosa, así como "incluir siempre proteínas y verduras en cada comida principal". Asimismo, destaca que "el simple hecho de caminar 30 minutos después de las comidas puede ayudar mucho a controlar los niveles de glucosa".
Otras noticias de Salud
Atención. Las cinco señales que indican que una persona puede estar sufriendo un ACV
Impactante. Lo que los olores corporales revelan sobre tu estado de salud y cómo puede ayudar a detectar enfermedades
Detecta tumores y nódulos. Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 1
Carlos Pedevilla: brilló en Clave de Sol y Chiquititas, ahora trabaja en un municipio pero apostó por volver a actuar
- 2
Maqueda habló sobre el escándalo de los audios: “Llegaron tratando de evitar en el barro y ahora están en el barro”
- 3
Misterio en San Antonio de Areco: la joven no fue asesinada en el auto donde fueron hallados los cadáveres
- 4
Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas