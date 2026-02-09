Un gol del colombiano Luis Suárez ante Oporto mantiene al Sporting con vida en Portugal

In extremis y con sufrimiento. El Sporting de Portugal se llevó el empate 1-1 en el último suspiro en su visita al líder Oporto, merced a un gol del delantero colombiano Luis Suárez al cazar el rechace de un penal que él mismo había fallado.

Fue el último partido de la jornada 21 del campeonato luso. Si el Oporto ganaba sacaba siete puntos de ventaja a los lisboetas y dejaba la liga casi vista para sentencia. Todo indicaba que así sería tras el gol de Seko Fofana en el minuto 76.

Pero con los visitantes volcados en ataque, un penal por mano daba la ocasión a Luis Suárez de mantener a Sporting con vida en la pelea por la liga. Su lanzamiento desde los once metros fue detenido por Diogo Costa, pero el colombiano estuvo atento al rechace y envió el balón al fondo de las redes.

Con ese gol, Suárez igualó de paso con el griego Pavlidis, del Benfica, como máximo realizador del campeonato con 19 dianas.

A falta de 13 fechas, el Oporto tiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Sporting y de siete sobre el Benfica.

-- Resultados y clasificación de la 21ª fecha de la liga portuguesa:

Sábado, 7 de febrero

Estrela da Amadora - Santa Clara 1 - 0

Moreirense - Gil Vicente 1 - 2

Estoril - Tondela 2 - 2

Arouca - Vitoria de Guimarães 3 - 2

Domingo, 8 de febrero

Nacional - Casa Pia 0 - 0

Sporting de Braga - Rio Ave 3 - 0

Benfica - FC Alverca 2 - 1

Lunes, 9 de febrero

FC Famalicão - AVS 3 - 1

Oporto - Sporting de Lisboa 1 - 1

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Oporto 56 21 18 2 1 42 7 35

2. Sporting de Lisboa 52 21 16 4 1 55 12 43

3. Benfica 49 21 14 7 0 44 12 32

4. Sporting de Braga 39 21 11 6 4 44 18 26

5. Gil Vicente 37 21 10 7 4 31 17 14

6. FC Famalicão 32 21 9 5 7 27 20 7

7. Estoril 30 21 8 6 7 43 35 8

8. Moreirense 30 21 9 3 9 27 29 -2

9. Vitoria de Guimarães 28 21 8 4 9 23 30 -7

10. FC Alverca 24 21 7 3 11 21 36 -15

11. Estrela da Amadora 23 21 5 8 8 25 37 -12

12. Arouca 23 21 6 5 10 26 46 -20

13. Nacional 21 21 5 6 10 27 30 -3

14. Rio Ave 20 21 4 8 9 22 41 -19

15. Casa Pia 19 21 4 7 10 22 39 -17

16. Santa Clara 17 21 4 5 12 16 26 -10

17. Tondela 14 21 3 5 13 14 35 -21

18. AVS 5 21 0 5 16 15 54 -39