Un gol del incombustible Modric da al Milan tres puntos de oro en Pisa

Con un gol del veterano Luka Modric a cinco minutos para el final, el AC Milan se impuso este viernes 2-1 en la cancha del colista Pisa, logrando tres puntos que mantienen a los rossoneri con opciones de conquistar el Scudetto.

El triunfo es vital debido a que este fin de semana los otros cuatro equipos del top-5 de la Serie A se enfrentarán entre sí.

El líder Inter recibirá al cuarto clasificado, la Juventus, el sábado, mientras que el Nápoles (3º) jugará en el Diego Armando Maradona el domingo ante la Roma (5°).

El centrocampista inglés Ruben Loftus-Cheek cabeceó desde dentro del área un centro de Zachary Athekame para adelantar al Milan en el minuto 39.

Tras un penal fallado por Niclas Füllkrug, el Pisa reaccionó con el gol del centrocampista chileno Felipe Loyola (71').

Pero cuando parecía que habría reparto de puntos Modric, de 40 años, marcó el 2-1 para los dirigidos por Massimiliano Allegri, que dormirán este viernes a cinco puntos de sus vecinos interistas.