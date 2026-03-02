Un golpe tras otro al poder de Irán y sus milicias aliadas prepararon los ataques de EEUU e Israel

Israel desplegó una amplia respuesta militar al brutal asalto de Hamás del 7 de octubre de 2023 y asestó golpe tras golpe al poder de Irán, patrocinador histórico del grupo miliciano, así como a sus otros asociado y aliados en la región.

El resultado ha sido un deterioro rápido y sistemático de la influencia de Irán en todo Oriente Medio durante los últimos 2 años y medio, un cambio sísmico que condujo directamente a los devastadores ataques de este fin de semana contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

“Sin duda, los acontecimientos del 7 de octubre fueron un punto de inflexión en este largo conflicto entre Irán e Israel. Creo que le proporcionó a Israel el argumento o la justificación para asestar un golpe fuerte”, afirmó Mehrzad Boroujerdi, experto en política iraní de la Missouri University of Science and Technology.

El golpe más devastador hasta ahora llegó este fin de semana, cuando el presidente Donald Trump y dirigentes israelíes lanzaron una oleada de ataques contra Irán, mataron al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, e infligieron una destrucción generalizada. Pero la guerra, aunque aún está en sus primeras etapas, forma parte de una sucesión de acontecimientos mucho más larga que ha debilitado gravemente a Irán, a Hezbollah y a otras milicias asociadas, y ha trastocado el equilibrio político en la región.

“Es un momento muy sangriento, muy violento, pero transformador, el que atraviesa Oriente Medio. No sabemos en qué terminará esto”, señaló Renad Mansour, investigador principal especializado en Oriente Medio en Chatham House, un centro de estudios británico.

La guerra en Gaza fue el detonante

El daño al poder de Irán comenzó desde la guerra en Gaza, donde las fuerzas israelíes persiguieron a Hamás después de que milicianos mataran a 1.200 personas y tomaran 251 rehenes durante los ataques del 7 de octubre. Desde entonces, Israel ha matado a más de 72.000 palestinos en Gaza, casi la mitad mujeres y niños, según el Ministerio de Salud, que depende del gobierno de Hamás en Gaza y que no distingue entre milicianos y civiles.

Sin embargo, el conflicto se amplió rápidamente para incluir a otros grupos del Eje de la Resistencia, patrocinado por Irán.

En Líbano, durante mucho tiempo se consideró que el poderoso grupo miliciano Hezbollah era la primera línea de defensa de Irán en caso de una guerra con Israel. Se creía que contaba con unos 150.000 cohetes y misiles, y el antiguo líder del grupo, Hassan Nasrallah, llegó a jactarse de tener 100.000 combatientes.

Después del 7 de octubre, el grupo lanzó cohetes a través de la frontera hacia Israel, con el objetivo de ayudar a su aliado Hamás. Eso provocó ataques aéreos y bombardeos israelíes, y los intercambios escalaron hasta convertirse en una guerra a gran escala en el otoño de 2024.

Israel infligió graves daños a Hezbollah: mató a Nasrallah y a otros altos dirigentes y destruyó gran parte del arsenal del grupo miliciano, antes de que un alto el fuego negociado por Estados Unidos detuviera nominalmente ese conflicto en noviembre pasado. Israel sigue ocupando partes del sur de Líbano y llevando a cabo ataques aéreos casi a diario.

Hezbollah se debilitó aún más cuando los rebeldes derrocaron el régimen del presidente sirio Bashar Assad, un aliado clave, lo que cortó una importante ruta de suministro de armas iraníes.

Los rebeldes hutíes de Yemen, también patrocinados por Irán, se sumaron al conflicto en expansión, disparando cohetes contra embarcaciones en el mar Rojo y atacando a Israel. Buques de guerra estadounidenses y el ejército israelí respondieron al fuego.

Israel dejó atrás el statu quo

A medida que el conflicto se expandía, los líderes de Irán y de sus apoderados no reconocieron que Israel había abandonado el tenso statu quo de larga data y estaba tratando de impulsar un cambio fundamental, dijo Mansour.

El costo para Irán se intensificó en junio pasado, cuando Israel lanzó una ofensiva sorpresa destinada a diezmar el programa nuclear de Teherán, que avanzaba rápidamente, mientras Irán y Estados Unidos estaban en negociaciones para un acuerdo nuclear. La guerra de 12 días que siguió incluyó ataques de bombardeo contra la industria energética de Irán y la sede del Ministerio de Defensa.

Debilitados, los grupos aliados de Irán se mantuvieron en gran medida al margen mientras su benefactor era atacado directamente el año pasado. Hasta ahora, en la nueva guerra, han hecho prácticamente lo mismo.

“Se trata en gran medida de supervivencia” para Hezbollah y los otros grupos respaldados por Irán, explicó Mansour. Señaló que, con el tiempo, el Eje se volvió menos dependiente de órdenes verticales desde Irán, y los grupos se han vuelto más autónomos. “Y para ellos, la supervivencia se basa en cálculos que no necesariamente tienen que ver con la supervivencia de Irán”.

Desde que Israel y Estados Unidos lanzaron una andanada de ataques contra Irán el sábado, los aliados y apoderados de Teherán en la región han tenido un papel mínimo en la respuesta.

Hezbollah pareció cambiar eso a primera hora del lunes, aunque el grupo ha estado bajo una gran presión de funcionarios libaneses para que no entre en la contienda en defensa de Irán, por temor a otra guerra dañina en Líbano.

Hezbollah difundió comunicados en los que condenó los ataques estadounidense-israelíes contra Irán y lamentó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Luego insinuó que podría involucrarse. Lo hizo a primera hora del lunes, disparando misiles a través de la frontera. Israel respondió de inmediato con ataques contra los suburbios del sur de Beirut. Fue la primera vez en más de un año que Hezbollah se atribuyó un ataque contra Israel.

Hezbollah indicó en un comunicado que los ataques se llevaron a cabo en represalia por la muerte de Jamenei y por “repetidas agresiones israelíes”.

¿Cómo podrían reaccionar otros grupos aliados?

Aún está por ver cómo podrían reaccionar otros grupos aliados ante la muerte de Jamenei. Charles Lister, investigador principal del Middle East Institute, dijo que las acciones de Israel desde 2023 podrían hacer que esos grupos lo piensen dos veces.

“Los episodios previos de conflicto desde el 7 de octubre parecen haber subrayado el riesgo existencial asociado a convertirte en un objetivo”, escribió Lister en un correo electrónico en respuesta a preguntas de The Associated Press.

En Irak, una coalición de milicias respaldadas por Irán que se hace llamar la Resistencia Islámica en Irak se ha atribuido varios ataques con drones contra bases estadounidenses en Irbil, la capital de la región kurda semiautónoma en el norte del país. No está claro el alcance de los daños causados por los ataques. Pero la región kurda ha sufrido apagones generalizados después de que un importante yacimiento de gas que suministra gran parte de la electricidad de la región detuviera sus operaciones, alegando preocupaciones de seguridad.

Dos funcionarios de distintas milicias respaldadas por Irán en Irak dijeron a la AP que hace dos meses se celebró una reunión entre funcionarios iraníes y milicias iraquíes aliadas para elaborar planes de respuesta en caso de que Irán fuera atacado, incluida la distribución de tareas entre los grupos armados iraquíes.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar públicamente. Uno de ellos dijo que se decidió que la respuesta apuntaría contra fuerzas e intereses de Estados Unidos en la región kurda semiautónoma del norte de Irak y en la vecina Jordania.

A menudo existe la idea errónea de que Irán da órdenes a sus grupos milicianos aliados y todos operan al unísono, dijo Boroujerdi. Pero las decisiones independientes que los grupos han tomado hasta ahora para mantenerse al margen del conflicto son una señal del debilitamiento general de la red de Irán.

“Las fichas de dominó empezaron a caer con los acontecimientos del 7 de octubre”, expresó Boroujerdi. “Basta con observar todo lo que ha cambiado desde entonces en términos del equilibrio de poder”.

___

El periodista de The Associated Press Qassim Abdul-Zahra en Bagdad contribuyó a este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.