Un gran sindicato brasileño rechaza la propuesta de Petrobras para poner fin a la huelga

Por Fabio Teixeira y Rodrigo Viga Gaier

RÍO DE JANEIRO, 26 dic (Reuters) - El sindicato brasileño Sindipetro-NF, uno de los mayores que representan a los trabajadores de Petrobras, rechazó la más reciente propuesta de la petrolera estatal para poner fin a una huelga de 12 días, según un comunicado del viernes. Sindipetro-NF representa a unos 25.000 trabajadores de la industria petrolera, incluidos los de las plataformas petrolíferas marinas de Petrobras en la cuenca de Campos, la segunda de mayor producción de petróleo de Brasil. Petrobras no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. La empresa ya había dicho que la huelga no afectaba a la producción porque está utilizando equipos de contingencia para mantener las operaciones.

Sindipetro-NF es el mayor sindicato de la FUP, la organización que agrupa a los trabajadores del petróleo. El directorio de la FUP había aceptado la propuesta de Petrobras, pero los propios trabajadores debían pronunciarse al respecto.

Aunque todos los demás sindicatos de la FUP votaron a favor de poner fin a la huelga, el rechazo de Sindipetro-NF significa que la protesta continuará al menos en algunos centros. (Reporte de Fabio Teixeira y Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro; edición en español de Javier López de Lérida)