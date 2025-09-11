Un grupo de 43 adultos migrantes se traslada desde Ceuta a otras comunidades autónomas

CEUTA, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un grupo de 43 personas de origen magrebí y subsahariano ha abandonado este jueves Ceuta para continuar con su viaje migratorio en otras comunidades autónomas de España. Todos ellos son varones y, en su mayoría, proceden de Sudán y de Argelia. Un total de 36 solicitaron ayuda humanitaria y los otros siete son solicitantes de protección internacional.

Los ya exresidentes del CETI han tomado el barco de las 10,30 horas con destino a Algeciras, desde donde serán trasladados a centros de acogida de otras administraciones autonómicas. Los adultos fueron llegando a la Estación Marítima de Ceuta acompañados de personal del CETI y de Cruz Roja, que se encargan de comprobar que todos ellos se marchan de la ciudad sin complicaciones.

Esta salida se suma al traslado ocurrido este martes, de un grupo más reducido, según han confirmado a esta agencia fuentes cercanas al centro, que continúa saturado, con más de 800 residentes. Aún persiste la problemática que asola al CETI desde hace dos semanas: casi 200 personas migrantes aguardan a sus puertas ser acogidos en su interior. El recinto ha dejado de recibir nuevos ingresos debido a su saturación. Solo pueden acceder a las instalaciones para realizar las tres comidas diarias y asearse, en grupos reducidos acompañados de vigilantes, pero deben pernoctar fuera, a la intemperie.

Esta situación ha sido denunciada por la Asociación Elín y la entidad No Name Kitchen. Está previsto que representantes de ambas entidades se reúnan este jueves con la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, después de que le pidieran públicamente una solución para los migrantes en situación de calle.

“Tenemos una situación que no es la deseable”, reconoció este miércoles la socialista, quien aseguró que la institución trabaja en salidas para aliviar la saturación del centro, aunque pidió paciencia ante la lentitud de los plazos administrativos. La delegada garantizó que las autoridades están proporcionando asistencia a los extranjeros que acampan fuera del CETI, a quienes se les proporciona ropa y servicios de Enfermería, además de la alimentación y el aseo.