Un grupo de analistas prevé que ArcelorMittal gane en el segundo trimestre de 1.287 millones, un 63% menos

La siderúrgica ArcelorMittal ha compartido este martes las previsiones de consenso realizadas por analistas respecto del segundo trimestre de 2023 de la empresa y que anticipan unos beneficios netos de 1.449 millones de dólares (1.287 millones de euros) para el periodo, lo que supondría una cifra un 63,1% inferior a la del año previo.

Además, también se avanza para el tramo final del primer semestre un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 2.493 millones de dólares (2.215 millones de euros), un 51,7% menos, y un beneficio por acción de 1,69 dólares (1,50 euros), un 60,2% menos.

La evaluación, que se basa en las estimaciones de analistas recogidas con una herramienta web operada por la compañía independiente Visible Alpha, ha contado con la participación de "aproximadamente" 15 brókers que "cubren regularmente" la información de ArcelorMittal.

Estos consultores están vinculados a 10 entidades (Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Exane, Grupo Santander, ING, Keybanc, Morgan Stanley, Oddo y UBS). El conglomerado industrial recuerda que estas previsiones no ha tomado parte en la toma de los datos ni en la compilación de los mismos, por lo que "no es responsable de sus opiniones".

Por otro lado, ArcelorMittal ha comunicado la recompra de 5.687.909 acciones por 137,54 millones de euros en el marco de un programa para hacerse con 85 millones de títulos hasta mayo de 2025. El plan se inició el 8 de mayo, mientras las últimas adquisiciones se efectuaron el 2 de junio.

Europa Press