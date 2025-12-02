Un grupo de bancos europeos anuncia planes para una "stablecoin" en euros

PARÍS/MADRID, 2 dic (Reuters) - Un grupo de 10 bancos europeos, entre ellos los de gran peso ING y UniCredit, han creado una empresa con sede en Ámsterdam para lanzar una criptomoneda estable —o "stablecoin"— en euros, con la esperanza de contrarrestar el dominio estadounidense en los pagos digitales.

El consejero delegado de la nueva empresa será Jan-Oliver Sell, que anteriormente trabajó en Coinbase en Alemania. El director de activos digitales de ING, Floris Lugt, será el director financiero y el expresidente de NatWest, Howard Davies, será el presidente, dijo el grupo en una conferencia de prensa en Ámsterdam el martes.

BNP Paribas también se ha unido al grupo, que se anunció por primera vez en septiembre, anunció el nuevo director financiero de la empresa. (Información de Elizabeth Howcroft y Jesús Aguado; edición de Emma Pinedo; editado en español por Patrycja Dobrowolska)