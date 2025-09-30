Un grupo de congresistas piden a Trump que proteja a la Flotilla, que se acerca a la zona de alto riesgo

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Hasta 18 congresistas de Estados Unidos han pedido a su Gobierno que garantice la seguridad de los civiles a bordo de la Global Sumud Flotilla, que se encuentra actualmente acercándose a la zona considerada de alto riesgo, en base a la distancia con respecto a la Franja de Gaza donde Israel detuvo las anteriores misiones.

“Se espera que la flotilla llegue a Gaza en tan solo unos días, sin embargo, la amenaza de violencia por parte del Estado israelí planea sobre su viaje”, señala el comunicado firmado, entre otras, por Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quien ha compartido la misiva en la red social X.

“Les instamos a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de la flotilla y de sus pasajeros civiles, quienes viajan desarmados, así como el éxito de su misión humanitaria y pacífica de entregar ayuda vital a la población palestina sitiada en Gaza”, han añadido.

El grupo de representantes ha criticado a la Administración del presidente Donald Trump por no actuar en junio para proteger a los ciudadanos estadounidenses sobre el barco Madleen y el Handala, los buques empleados en las dos anteriores misiones humanitarias de la flotilla. En particular, han denunciado que el líder sindicalista Chris Smalls "fue brutalmente agredido por soldados israelíes durante su detención tras la interceptación ilegal del barco".

“Los 24 ciudadanos estadounidenses a bordo no pueden permitirse otra negligencia del Gobierno estadounidense”, reza la misiva, remitida al secretario de Estado, Marco Rubio, a quien recuerda que “ellos, al igual que el pueblo palestino en Gaza, merecen seguridad”.

En este sentido, los firmantes han recordado a la Casa Blanca que “la ley es clara: cualquier ataque a la Global Sumud Flotilla o a su tripulación civil es una violación flagrante del Derecho Internacional”, lo que conlleva “la obligación de proteger a sus ciudadanos”.

“Exigimos que impida cualquier acción hostil contra la flotilla y garantice el éxito de su misión humanitaria”, han exhortado.

La Global Sumud Flotilla ha informado durante la noche de este lunes de su aproximación a “la zona de alto riesgo, donde anteriormente se interceptaron otras flotillas”. “En este punto, la vigilancia y la solidaridad internacionales son más necesarias que nunca”, ha señalado.

“A medida que nos acerquemos a Gaza y a la zona de alto riesgo, les mantendremos informados para que estén atentos a la situación”, ha pedido la organización, alegando que “la vigilancia es protección” tras acercarse a menos de 270 millas náuticas del enclave.

En este sentido, la Flotilla ha pedido “presión a las instituciones internacionales para garantizar la seguridad de todos y para que podamos lograr nuestro objetivo: romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario”.