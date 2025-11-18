Un grupo de expertos africanos propone una nueva iniciativa de refinanciación de la deuda con el G20

Por Duncan Miriri y Colleen Goko

JOHANNESBURGO, 18 nov (Reuters) - El Grupo de las 20 principales economías mundiales debería asociarse con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos para poner en marcha un nuevo plan de refinanciación de la deuda para los países de renta baja afectados por fuertes reembolsos de deuda, afirmó el martes un grupo de expertos africanos.

"Esta propuesta se centraría en la refinanciación más que en la reprogramación de las obligaciones de la deuda", dijo el grupo en un informe publicado el martes en Johannesburgo antes de la cumbre del G20 que se celebra este fin de semana en Sudáfrica.

El grupo de expertos, que incluye a un exministro de Finanzas sudafricano y a un exbanquero central keniano, indicó que muchos países necesitan ahora un alivio inmediato de la deuda.

El mecanismo podría aplicarse mediante la creación de un fondo especial, o el uso de canjes de deuda que utilizarían financiación más asequible para recomprar la deuda más cara de los países.

La financiación podría provenir del uso de derechos especiales de giro en el FMI, según el panel, o de la venta del oro de la entidad, si los accionistas del G20 en el Fondo con sede en Washington ofrecen su apoyo.

La Unión Africana también está impulsando la creación de un mecanismo de refinanciación de la deuda, pero aún no está claro si empezará a funcionar ni cuándo.

Sudáfrica creó el panel de expertos en marzo para examinar qué hay que hacer para ayudar a las naciones muy endeudadas, especialmente en África.

Durante su presidencia del G20, Sudáfrica ha intentado mantener en la agenda temas críticos para los países pobres como la deuda y el cambio climático, pero se ha enfrentado a la dura resistencia de Estados Unidos, que ha dicho que no asistirá a la cumbre. (Editado en español por Carlos Serrano)