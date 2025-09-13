Un grupo de manifestantes intenta cortar la Vuelta a unos 18 kilómetros de meta y los corredores tienen que esquivarlos
MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un grupo de unos 50 manifestantes ha intentado ocupar la carretera al paso de la caravana de la Vuelta y los corredores han tenido que esquivarlos para poder continuar la carrera.
El incidente ha ocurrido en la carretera a la altura del cruce de Becerril de la Sierra, a unos 18 kilómetros de meta, cuando al paso de los corredores han salido los manifestantes a cortar la carrera.
El grupo de corredores en cabeza ha pasado por los laterales de la calzada, mientras los coches y motos han quedado bloqueados.
La policía ha retenido a los manifestantes y ha evitado que detuviesen la Vuelta por completo.
Unos minutos antes, la organización de la Vuelta ciclista a España decidió desviar la etapa a su paso por la localidad madrileña de Cercedilla por las protestas a favor de Palestina y en contra de Israel.
En concreto la carrera no ha pasado por el centro de Cercedilla, han bordeado la localidad y han seguido por la carretera de Los Molinos.
Esta pequeña modificación del recorrido ha provocado que no se pasara por el esprint bonificado, que concede 6, 4 y 2 segundos a los tres primeros.
