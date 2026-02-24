Un grupo de oenegés pide a la Corte Suprema de Israel frenar su expulsión de Territorios Palestinos

Diecisiete organizaciones humanitarias internacionales recurrieron a la Corte Suprema de Israel para bloquear una decisión gubernamental que ordena a 37 oenegés cesar sus actividades en Gaza, en Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este, advirtiendo de consecuencias "catastróficas" para los civiles.

El recurso pide al máximo tribunal de Israel que suspenda de manera urgente la orden de cese de actividades, prevista para entrar en vigor el 1 de marzo, mientras se lleva a cabo un examen judicial completo.

El 30 de diciembre, las autoridades israelíes informaron a 37 organizaciones - entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y CARE - que su licencia para operar estaba por expirar y que solo sería renovada si proporcionaban una lista con los nombres de sus empleados palestinos.

En aquel momento, la ONU instó a Israel a revertir esta decisión que afectaba a organizaciones "indispensables" para el envío de ayuda a la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Los firmantes del recurso indicaron en un comunicado difundido el martes que entregar listas con los nombres de empleados locales podría exponerlos a posibles represalias.

Para justificar su decisión, el gobierno israelí había afirmado que dos empleados de MSF tenían vínculos con el movimiento islamista Hamás y con su aliado, Yihad Islámica, algo que la ONG negó firmemente

Las organizaciones firmantes señalaron que, junto con las agencias de la ONU y organizaciones palestinas, garantizan o apoyan colectivamente más de la mitad de la ayuda alimentaria en Gaza, el 60% de las actividades de los hospitales de campaña y la totalidad de la atención para los niños que sufren "desnutrición aguda severa".

Según advierten, suspender la labor de las ONG tendría consecuencias humanitarias "inmediatas e irreversibles".