Un grupo presenta una demanda contra Suecia por inacción climática

Un grupo de activistas informó este viernes que presentó otra demanda contra el Estado sueco por presunta inacción climática, después de que la justicia desestimara su primera denuncia el año pasado.

La agrupación Aurora lo intentó por primera vez a finales de 2022 pero en febrero de 2024 la Corte Suprema de Suecia dictaminó que la denuncia presentada por un individuo, a la que se unieron otras 300 personas, era improcedente.

Aurora no se da por vencida.

"Todavía tenemos la oportunidad de salir de las crisis planetarias y construir un mundo seguro y justo. Pero esto requiere que los países ricos que emiten tanto como Suecia dejen de infringir la ley", afirmó este viernes la portavoz del grupo, Ida Edling, en un comunicado.

El grupo, convencido de que el Estado sueco está obligado a "reducir las emisiones de Suecia tanto y tan rápido como sea necesario", presentó este viernes una querella ante el Tribunal de Distrito de Estocolmo.

"Esto significa que las emisiones de varios sectores deben llegar a cero antes de 2030", añade Aurora. Es decir 15 años antes de los objetivos fijados por el país escandinavo.

La Agencia de Protección Ambiental de Suecia, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advirtieron el año pasado que Suecia corría el riesgo de no alcanzar su objetivo de emisiones netas cero para 2045.

Aunque su demanda no prosperó, Aurora hace hincapié en que varios tribunales internacionales han tomado decisiones históricas en los últimos años.

Destaca dos: una de abril de 2024, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Suiza no hace lo suficiente para abordar el cambio climático, y otra de la Corte Internacional de Justicia, que en 2025 concluyó que los países que violan sus obligaciones climáticas cometen un acto "ilícito".