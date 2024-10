Un grupo separatista paquistaní reivindica bomba que mató a 2 chinos junto al aeropuerto de Karachi

KARACHI, Pakistán (AP) — Un grupo separatista paquistaní reivindicó el lunes un ataque con bomba que golpeó la noche anterior una caravana de ciudadanos chinos que salía del aeropuerto más grande del país. Dos trabajadores chinos murieron y ocho personas resultaron heridas, según autoridades.

El atentado del Ejército de Liberación Baluchi ante el aeropuerto en la ciudad portuaria sureña de Karachi se sumaba a otros ataques mortales contra ciudadanos chinos en el país, y se producía una semana antes de que Pakistán acoja una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, una alianza de seguridad fundada por China y Rusia para hacer frente a alianzas occidentales.

La explosión, que según el grupo separatista fue obra de un atacante suicida, también planteaba dudas sobre la capacidad de las fuerzas paquistaníes de garantizar la seguridad en eventos de alto nivel o para los extranjeros que están en el país. Entre los heridos había policías que escoltaban al convoy chino en ese momento.

En un principio, las autoridades paquistaníes dieron información contradictoria sobre el suceso y dijeron que la explosión podría deberse a un camión cisterna de petróleo, aunque la policía confirmó más tarde que se trataba de una bomba.

Canales noticiosos paquistaníes emitieron videos de autos en llamas y una densa columna de humo que se alzaba del lugar. Soldados y policías acordonaron la zona. Agentes antiterroristas investigaban el lunes cómo había llegado el agresor a Karachi, la ciudad más grande de Pakistán.

El vocero del grupo separatista, Junaid Baloch, dijo el lunes que uno de sus agresores suicidas había atacado la caravana de ingenieros e inversionistas chinos cuando salían del aeropuerto. El Ejército de Liberación Baluchi tiene su sede principalmente en la inestable provincia suroccidental de Baluchistán, pero también ha atacado a extranjeros y fuerzas de seguridad en otras partes de Pakistán en los últimos años.

La embajada china en Islamabad dijo que en el convoy había trabajadores chinos de la Port Qasim Electric Power Company —una central eléctrica de carbón que tiene participación conjunta de China y Pakistán— cuando fue atacado en torno a las 11 de la noche del domingo. Dos ciudadanos chinos murieron y otro resultó herido, según la embajada, que añadió que también había víctimas paquistaníes, sin dar más detalles.

Funcionarios paquistaníes de seguridad dijeron que un equipo de expertos en explosivos en la provincia de Sindh, de la que Karachi es capital, había despejado la carretera frente al aeropuerto antes del paso de la comitiva china, que estaba escoltada por policías y agentes de seguridad en varios vehículos.

Sin embargo, la carretera no se había cortado para evitar molestias a los residentes y a viajeros que entraban o salían del aeropuerto, indicaron los funcionarios, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para comentar detalles de seguridad.

El Ministerio paquistaní de Exteriores condenó la explosión, que tachó de “atroz ataque terrorista cerca del aeropuerto de Karachi”.

Las autoridades estiman que el ELB, designado como organización terrorista por Pakistán y Estados Unidos, tiene unos 3.000 combatientes. Suele atacar a las fuerzas de seguridad paquistaníes, pero en el pasado también ha atacado a ciudadanos chinos.

Hay miles de trabajadores chinos en Pakistán dentro de la iniciativa multimillonaria Cinturón y Ruta del gobierno chino, que requiere construir grandes proyectos de infraestructura.

Ahmed informó desde Islamabad. El periodista de Associated Press Ken Moritsugu y el investigador de AP Yu Bing ien Beijing contribuyeron a este despacho.

