Un hacker se hospedaba en hoteles de lujo de España por un céntimo de euro la noche

La Policía Nacional española anunció el miércoles la detención de un joven que manipulaba el sistema de pagos en internet para hospedarse en hoteles de lujo por un céntimo la noche en vez de 1000 euros.

"El cibercriminal" seleccionaba "la opción de abono mediante una reconocida plataforma internacional de pago electrónico", narró la Policía Nacional en un comunicado.

"Y, mediante un ataque informático específicamente diseñado, alteraba el proceso de validación de la transacción logrando que el sistema autorizara la operación tras introducir únicamente un céntimo", añadió.

Los agentes detuvieron al sospechoso "mientras estaba alojado en un lujoso hotel de Madrid, al que había provocado un perjuicio económico de más de 20.000 euros", añadieron.

Además, el sospechoso, presunto autor de un delito de estafa informática, consumía productos del minibar que luego no pagaba.

La Policía Nacional explicó que es "la primera vez que se detecta este modus operandi".

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el 2 de febrero por una agencia de reservas de viajes.

A la web de reservas le constaba la operación como correctamente formalizada por el importe íntegro de la estancia, con el concepto habitual de la compra, "cuando en realidad el pago efectivo realizado era de un solo céntimo".

"La irregularidad no era detectada de forma inmediata, sino días después, cuando la plataforma de pago transfería a la empresa afectada el importe real abonado —un céntimo por reserva", reveló la Policía Nacional.