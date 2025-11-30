Un Hamburgo con 10 hombres sorprende a Stuttgart en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Fabio Vieira anotó en el tiempo de descuento para que Hamburgo diera la sorpresa al vencer el domingo 2-1 Stuttgart, la tercera victoria de la temporada para el equipo recién ascendido en la Bundesliga.

Stuttgart apretaba por un gol tardío para someter a un Hamburgo en inferioridad numérica, pero el tiro libre de Angelo Stiller fue directo a un oponente y Fabio Baldé se escapó por la izquierda antes de pasarle el balón a Vieira. El volante portugués hizo enloquecer a los aficionados locales al depositar el balón en el fondo de la red a los 94 minutos.

Hamburgo se defendía con todo tras expulsión de Alexander Rössing-Lelesiit, un extremo noruego de 18 años, a los 81 minutos al recibir su segunda tarjeta amarilla por una entrada a destiempo sobre Josha Vagnoman.

Rössing-Lelesiit gestó una jugada brillante para asistir a Robert Glatzel en el primer gol a los 17 minutos, desairando a varios defensores y luego mantener el equilibrio después de una falta para ceder el balón a su compañero mejor posicionado.

Deniz Undav anotó nuevamente para igualar el marcador para Stuttgart.

Undav, de 29 años, empezó el partido en el banco de suplentes tras la victoria de Stuttgart en la Europa League sobre Go Ahead Eagles el jueves en la Liga Europa, pero ingresó a los 40 por el lesionado Chris Führich.

Undav aprovechó el rebote para igualar a los 54 después de que Daniel Heuer Fernandes había repelido el primer remate de Jamie Leweling.

Fue el sexto gol del delantero alemán en tres partidos de liga para Stuttgart, así como aportar dos asistencias en la victoria 4-0 sobre Go Ahead Eagles.

Pero Vieira tuvo la última palabra.

Eintracht Frankfurt recibía más tarde Wolfsburgo y Mainz visitaba a Friburgo más tarde.

Bayern Múnich lidera después de 12 jornadas y estableció un nuevo récord el sábado con 44 fechas seguidas como líder, incluyendo la temporada pasada.

Ha sido el segundo fin de semana consecutivo en que los aficionados permanecen en silencio durante los primeros 12 minutos de los partidos en protesta contra las propuestas del gobierno alemán para endurecer la seguridad en torno a los partidos con el posible uso de entradas personalizadas, mayor vigilancia incluyendo software de reconocimiento facial y prohibiciones centralizadas en los estadios para los aficionados supuestamente problemáticos. Las propuestas se discutirán en una conferencia del ministerio del interior del 3 al 5 de diciembre.

