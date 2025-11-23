Un Hamilton descontento dice que está siendo la peor temporada de su carrera

Por Rory Carroll

LAS VEGAS, EEUU, 22 nov (Reuters) -

Un descontento Lewis Hamilton dijo que su primera temporada con Ferrari fue la peor de su carrera, después de salir último en el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas y terminar décimo, antes de ser ascendido a octavo horas después de la prueba.

Era la primera vez desde el final de la temporada 2009 en Abu Dabi que un Ferrari salía en la parte trasera de la parrilla.

"Me siento fatal", dijo Hamilton, siete veces campeón del mundo y que debutó con McLaren en 2007, a la cadena de televisión Sky Sports, antes de que ambos McLaren fueran descalificados. "Ha sido la peor temporada de mi vida. No importa cuánto lo intente, sigue yendo a peor. Lo he intentado todo, dentro y fuera del auto", afirmó.

Hamilton, que llegó procedente de Mercedes en enero, aún no ha subido al podio en 22 carreras con la escudería italiana, con una victoria al sprint en Shanghái en marzo como único punto brillante de la campaña.

Ferrari es el único equipo de los cuatro primeros sin una victoria en 2025 y ha caído desde el segundo puesto que ocupaba el año pasado por detrás de McLaren hasta el cuarto de la clasificación.

"Ni siquiera sé cuántos puntos tenemos, pero a este ritmo, con mi rendimiento, estamos acabados", dijo a la prensa Hamilton, que no podrá terminar la temporada entre los cinco primeros de la general.

Hamilton se ha mostrado cada vez más pesimista sobre el rendimiento del equipo, después de comentarios optimistas al principio de la temporada, mientras que el presidente de Ferrari, John Elkann, dijo recientemente que los pilotos deberían hablar menos y centrarse en conducir.

El viernes, Hamilton describió la clasificación como "horrible".

El jefe de la escudería, Fred Vasseur, dijo a los medios que "puedo entender perfectamente la adrenalina y la emoción y tener un comentario que es un poco duro a estas alturas del fin de semana".

"Lo más importante no es lo que dicen a la televisión, es lo que hacen el lunes por la mañana con el equipo para intentar hacerlo mejor e intentar empujar al equipo a hacerlo mejor", agregó.

