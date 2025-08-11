LA NACION

Un herido y 5 detenidos en un tiroteo en Barcelona

Un herido y 5 detenidos en un tiroteo en Barcelona

BARCELONA, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes por la mañana a 5 personas por su presunta relación con un tiroteo en Barcelona que se ha saldado con un herido, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', el incidente se ha registrado sobre las 8.00 horas de este lunes en el distrito de Sants-Montjuïc cuando la policía ha parado un coche en el que huían los ahora detenidos.

En el vehículo se han hallado dos armas de fuego, que están siendo analizadas, y la policía investiga la causa del tiroteo.

