Un herido y 5 detenidos en un tiroteo en Barcelona
Un herido y 5 detenidos en un tiroteo en Barcelona
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BARCELONA, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -
Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes por la mañana a 5 personas por su presunta relación con un tiroteo en Barcelona que se ha saldado con un herido, han informado fuentes policiales a Europa Press.
Según ha avanzado 'El Caso', el incidente se ha registrado sobre las 8.00 horas de este lunes en el distrito de Sants-Montjuïc cuando la policía ha parado un coche en el que huían los ahora detenidos.
En el vehículo se han hallado dos armas de fuego, que están siendo analizadas, y la policía investiga la causa del tiroteo.
Otras noticias de Tiroteo
Más leídas
- 1
Manuel Adorni compartió un video editado de Axel Kicillof y el gobernador bonaerense salió al cruce
- 2
Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar
- 3
Las últimas encuestas confirman un empate técnico entre Quiroga y Doria Medina y proyectan una inédita segunda vuelta
- 4
Ganó el oro y lo descalificaron: la desazón de un joven ciclista argentino en los Juegos Panamericanos Junior: “Me destroza”