Un “héroe cobarde” en fuga y mucho queso, la propuesta de Daniel Hendler en la Mostra de Venecia

El uruguayo Daniel Hendler presenta este miércoles en la Mostra de Venecia "Un cabo suelto", una comedia que sigue la huida de un policía de la provincia argentina de Tucumán, encarnado por Sergio Prina, que se busca una nueva vida en Uruguay.

AFP se reunió con ambos en el Lido de la ciudad del norte de Italia, donde tiene lugar el certamen, días después de que se supiera que la última película de Hendler, "27 noches", inaugurará en septiembre el Festival de Cine de San Sebastián.

También competirá en ese festival, pero en la sección Horizontes Latinos, "Un cabo suelto", que se llevó en 2024 el premio WIP Latam del certamen donostiarra, una ayuda de posproducción.

"Me siento muy suertudo", dijo este miércoles Hendler a AFP, aludiendo a un "privilegio enorme y un orgullo" que sus dos películas, "una más argentina, la otra más uruguaya", fueran seleccionadas.

En la selección oficial del Festival de San Sebastián figuran tres películas del país sudamericano, una presencia que impulsa la visibilidad del cine argentino en un momento delicado para el sector a causa de los recortes del presidente ultraliberal Javier Milei.

En Argentina "hay una especie de ataque extraño (...), un encono hacia la cultura, como si fuera un reducto donde nos escondemos todos los zurditos", denunció el director uruguayo de 49 años, afincado en Buenos Aires.

"Y justamente, no solamente es un sector muy variado, (...) es trabajo para muchas personas, industria, rentabilidades directas e indirectas", agregó.

Lamentando "los apoyos limitados" y que "se ataque justo al cine que más debe fomentarse, que es la cantera donde se discute el lenguaje cinematográfico", Hendler lanzó un llamado a "resistir".

"No puede durar mucho, porque el sector mismo empuja", sostuvo.

- "Un héroe con cobardía" -

En "Un cabo suelto", presentada en la sección Spotlight de la Mostra, Sergio Prina encarna a Santiago Pallares, un cabo de la policía argentina, amante del queso, que huye a Uruguay para escapar de unos compañeros del cuerpo que lo andan buscando.

Para ese papel, Hendler necesitaba a alguien que tuviera "algo de esa parte dura", pero "cuya sensibilidad permitiera romper esa imagen de policía y permitirnos (...) empatizar con él".

Pero ¿de qué huye Santiago Pallares? ¿por qué escapa?

"Huye porque peligra su vida", responde Prina, de 44 años. "Y en el medio de esa huida, empieza a encontrar la posibilidad de una nueva forma de vivir (...), de ser otra persona".

"La posibilidad y la imposibilidad", matiza Hendler, recordando que "es imposible borrar las huellas que nos definen".

En cierto modo, la fuga de Santiago, "un héroe con cobardía", según el cineasta, acaba perfilando una película transfronteriza, llena de guiños a las diferencias a una y otra ribera del río de la Plata.

“Es algo que supongo que pasa en muchas regiones”, apuntó Hendler, aludiendo a unas “diferencias sutiles” que “terminan desenmascarando” el lugar al que uno pertenece. Algo que a Pallares le sucede constantemente, dando lugar a unas cómicas escenas que dan ritmo a la trama.

En España, la película llegará a los cines el 17 de octubre, y en Uruguay, el próximo año, indicó Daniel Hendler.

Después de su estreno en la Mostra, donde opta al premio del público, pasará por los festivales de San Sebastián y Biarritz, y luego por varios países, incluyendo Brasil y Estados Unidos.

