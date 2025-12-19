Un hijo de Bolsonaro pierde su mandato de diputado en Brasil por ausencias

La Cámara de Diputados de Brasil despojó el jueves a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, de su escaño en el Parlamento por sus recurrentes ausencias del hemiciclo.

Eduardo Bolsonaro, el tercer hijo del exmandatario, no asiste a la sede del legislativo en Brasilia desde febrero, cuando se instaló en Estados Unidos para hacer lobby ante las autoridades de ese país en favor de su padre, actualmente encarcelado por intento de golpe de Estado.

Según un documento obtenido por la AFP, la cámara baja del Parlamento "declaró la pérdida del mandato del diputado Eduardo Bolsonaro" por haber superado el número de ausencias permitidas del hemiciclo desde su salida de Brasil a comienzos del año.

"Me privaron de mi mandato, no por corrupción ni narcotráfico (...), sino por hacer exactamente lo que mis electores esperan de mí", reaccionó Eduardo Bolsonaro, de 41 años, en un video publicado en la red social X.

Este lobby resultó eficaz en un primer momento, cuando Washington impuso aranceles del 40% a productos brasileños exportados a Estados Unidos, tras argumentar que había una "cacería de brujas" contra el expresidente brasileño, aliado cercano de Donald Trump.

La medida, sin embargo, fue levantada en gran medida en noviembre ante la inflación en productos como el café, del que Brasil es el principal proveedor en Estados Unidos.

Washington además levantó las sanciones financieras que impuso contra Alexandre de Moraes, el juez de la corte suprema que estuvo a cargo del juicio en el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre.

El expresidente (2019-2022) cumple su pena desde noviembre en las instalaciones de la Policía Federal de Brasilia, pero la duración de su encarcelamiento podría reducirse a poco más de dos años por una ley aprobada el miércoles por un legislativo de amplia mayoría conservadora.

Otros hijos del expresidente de extrema derecha también han abrazado la carrera política, entre ellos el primogénito, Flávio Bolsonaro, senador designado como sucesor de su padre para representar a los conservadores en las próximas presidenciales de 2026.