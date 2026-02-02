Un hombre acude a urgencias en Francia con un obús en el recto

Un hospital de Toulouse, en el sur de Francia, atendió el fin de semana a un hombre con un obús alojado en el recto, en una operación que necesitó la movilización de un equipo de artificieros.

Un miembro del personal sanitario, que pidió permanecer en el anonimato, confirmó a AFP la información publicada en el diario local La Dépêche du Midi.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado al domingo. El hombre de 24 años dijo al personal del hospital de Rangueil que se había introducido un objeto en el recto, explica el periódico.

En la sala de operaciones, según el rotativo local, el equipo médico descubrió que tenían que extraer un "obús de colección de casi 20 centímetros".

Los miembros del equipo médico "lo descubrieron y llamaron a un equipo de desactivación de explosivos", dijo a AFP el empleado del hospital.

Los servicios de emergencia indicaron que se enviaron bomberos "para garantizar la protección contra incendios durante la intervención" de los artificieros.

"Se ha neutralizado un artefacto explosivo", agregaron, sin dar más detalles.

El vocero de los bomberos y el servicio hospitalario local dijeron a AFP que no tenían información adicional al respecto.