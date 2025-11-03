Un hombre acusado de 10 cargos de intento de asesinato tras un apuñalamiento en Reino Unido

LONDRES, 3 nov (Reuters) - La policía británica informó el lunes de que un británico de 32 años había sido acusado de 10 cargos de intento de asesinato por un ataque con cuchillo en un tren el sábado, un incidente que los agentes ya habían dicho que no se estaba tratando como relacionado con el terrorismo.

Once personas resultaron heridas en el apuñalamiento masivo en el tren, entre ellas un miembro de la tripulación que permanece hospitalizado en estado crítico pero estable. Esa persona resultó herida cuando intentaba impedir que el acusado apuñalara a otras personas.

El ataque, en un tren con destino a Londres que luego se detuvo en Huntingdon, a unos 130 kilómetros al norte de Londres, conmocionó al país.

La Fiscalía de la Corona británica informó de que Anthony Williams, de 32 años, estaba acusado de 11 cargos de intento de asesinato, un cargo de agresión con resultado de lesiones corporales y dos cargos de posesión de un objeto punzante.

Diez de los cargos de intento de asesinato están relacionados con el ataque al tren, según la Policía de Transportes británica, mientras que el undécimo cargo está relacionado con un incidente ocurrido ese mismo día en una estación este de Londres. Williams, natural de Peterborough, al este de Inglaterra, comparecerá el lunes ante el Tribunal de Magistrados de Peterborough. Los cargos se presentaron tras una revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad del tren, entre otras pruebas. La ministra de Transportes, Heidi Alexander, confirmó el lunes que el hombre no era conocido por los servicios de seguridad. No quiso comentar si era conocido por los servicios de salud mental.

Cinco de los heridos habían recibido el alta hospitalaria a última hora del domingo.

(Información de Sam Tabahriti y Sarah Young; edición de Kate Holton y William James; edición en español de Paula Villalba)