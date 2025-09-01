Un hombre embiste con su vehículo las puertas del consulado ruso en Sídney, Australia

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un hombre de 39 años ha embestido con su vehículo las puertas del recinto del consulado de Rusia en Sídney a primera hora de este lunes tras ser abordado por agentes de la Policía del estado de Nueva Gales del Sur que habían acudido al lugar después de que la Unidad de Protección Diplomática de la Policía Federal Australiana fuese alertada de la presencia del vehículo frente a las dependencias de la legación diplomática de Moscú.

Tras derribar las puertas del recinto, el conductor giró dirigiendo su coche contra el edificio en el que se había mantenido el personal ruso antes de detenerse por completo. En ese momento, los policías estatales apuntaron al conductor con sus pistolas y aporrearon las ventanas mientras le ordenaban que saliese. Con todo, fue detenido sin aparente resistencia y llevado a comisaría, según los testigos recogidos por el diario 'Sydney Morning Herald'.

A causa de lo ocurrido, la Policía Federal Australiana vigila ahora la entrada afectada del consulado, que, aunque ya ha sido arreglada, permanece cerrada, mientras que se ha facilitado el acceso para la comunidad rusa a través de una entrada peatonal. Por su parte, la Policía de Nueva Gales del Sur está llevando a cabo las investigaciones pertinentes y ha afirmado que "no hay amenazas actuales o inminentes para el consulado ni para la comunidad local", según un comunicado del que se ha hecho eco la radiotelevisión pública australiana ABC, que también ha recogido la participación de un agente de la Unidad de Protección Diplomática en el arresto del conductor involucrado.