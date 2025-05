Un hombre es declarado inocente en Reino Unido tras pasar 38 años en prisión por un asesinato

Un hombre fue declarado inocente el martes por la justicia británica tras pasar 38 años en prisión por el asesinato de una mujer en 1986, convirtiéndose en la víctima de error judicial que pasó más tiempo en la cárcel en Reino Unido.

Peter Sullivan, de 68 años, que tenía 30 cuando fue condenado, había impugnado su condena en varias ocasiones sin éxito.

El hombre fue arrestado un mes después de que Diane Sidwell, de 21 años, fuera asesinada en agosto de 1986 y hallada muerta en Bebington, en el noroeste de Inglaterra, a unos 10 km de Liverpool.

El Tribunal de Apelación de Londres lo absolvió, señalando que el ADN encontrado en la víctima no coincidía con el suyo.

En una declaración leída por su abogada, Sarah Myatt, frente al Royal Courts of Justice, que alberga el Tribunal de Apelación, Peter Sullivan dijo no estar "enojado" o "amargado".

"Perdí mi libertad hace cuatro décadas por un crimen que no cometí. Lo que me ocurrió fue muy injusto, pero eso no resta gravedad a lo que sucedió... fue una pérdida de vida atroz y terrible", señaló Sullivan, por medio de su abogada.

Sarah Myatt calificó la decisión favorable a su cliente como "un momento sin precedentes e histórico".

"Nuestro cliente, Peter Sullivan, es la víctima de error judicial que más tiempo ha pasado en prisión en el Reino Unido", añadió.

Para la abogada, con esta decisión, "por fin, se ha hecho justicia y su condena ha sido anulada".

"Ha soportado casi 40 años en prisión por un crimen verdaderamente horrendo que no cometió", insistió.

