Un hombre fallece al caer desde seis metros de altura en la calle Isaac Albéniz de Arrecife (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un hombre de 52 años falleció sobre las 09.15 horas de este sábado tras caer a la vía pública desde unos seis metros de altura en la calle Isaac Albéniz, dentro del municipio de Arrecife (Lanzarote). Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal comprobó que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedió a realizar las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, sin conseguir revertir la situación, teniendo que confirmar la muerte. Por su parte, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se encargaron de instruir diligencias y de colaborar con los recursos intervinientes.