Un hombre fallece al caer desde seis metros de altura en la calle Isaac Albéniz de Arrecife (Lanzarote)
Un hombre fallece al caer desde seis metros de altura en la calle Isaac Albéniz de Arrecife (Lanzaro
- 1 minuto de lectura'
ARRECIFE (LANZAROTE), 6 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un hombre de 52 años falleció sobre las 09.15 horas de este sábado tras caer a la vía pública desde unos seis metros de altura en la calle Isaac Albéniz, dentro del municipio de Arrecife (Lanzarote). Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal comprobó que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedió a realizar las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, sin conseguir revertir la situación, teniendo que confirmar la muerte. Por su parte, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se encargaron de instruir diligencias y de colaborar con los recursos intervinientes.
Otras noticias de España
- 1
Dos bancos pusieron en pausa sus líneas de crédito hipotecario
- 2
“Es una victoria”: ganaron una batalla judicial contra una medida del Gobierno, pero advierten que sigue mucho en juego
- 3
Luis Suárez recibió seis fechas de suspensión por la gresca en la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders
- 4
Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria ante Australia en el Rugby Championship